La Consejería de Turismo de Canarias destinará 250.000 euros para la recuperación del Saladar de Jandía (fuerteventura)

La Consejería de Turismo de Canarias destinará 250.000 euros para la recuperación del Salazar de Jandía (Fuerteventura) - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 10 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias destinará 249.815 euros procedentes de los fondos Next Generation EU para el proyecto 'Naturalización del Saladar de Jandía' (Fuerteventura).

Según informa el departamento regional, la consejera Jéssica de León visitó este viernes junto a la presidenta del Cabildo, Lola García, y la consejera insular de Turismo, Marlene Figueroa, la zona donde se procederá a ejecutar esta iniciativa.

De esta manera, se podrá intervenir sobre una superficie superior a los 9.000 metros cuadrados que se ha visto afectada por la acción del hombre, permitiendo la recuperación de esta parte significativa de uno de los humedales más grandes de Canarias.

Algunas de las acciones incluyen la recuperación ecológica de esta área protegida mediante la retirada de infraestructuras obsoletas, como la antigua depuradora, y la restauración de la geomorfología original del terreno.

La consejera apuntó que "nuestra visión del turismo ha evolucionado; no entendemos el modelo clásico de solo sol y playa, sino que defendemos una visión en la que el entorno natural y la identidad cobran especial protagonismo. En este contexto, intervenir en espacios únicos como el Saladar de Jandía, símbolo de nuestro patrimonio natural, es una prioridad absoluta".

De León comentó que "con esta intervención no solo renovamos una zona emblemática, sino que le devolvemos su valor y belleza originales a este espacio declarado Sitio de Interés Científico".

Mientras, Lola García, indicó que "cuando desde el Cabildo de Fuerteventura impulsamos este proyecto, lo hicimos con un objetivo claro: mejorar un espacio de altísimo valor ambiental como es el Saladar de Jandía. Esta actuación refleja el modelo de isla que defendemos, donde el desarrollo turístico es compatible con la protección del entorno".

Para la consejera de Turismo del Cabildo, Marlene Figueroa, "este tipo de actuaciones demuestran que el turismo del futuro pasa por cuidar lo que nos hace únicos". "A través del programa 'Fuerte por naturaleza', estamos impulsando proyectos que no solo mejoran la imagen del destino, sino que generan un impacto positivo directo en el entorno y en la calidad de vida de quienes viven en la isla", dijo.

Por su parte, el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, destacó la colaboración del Ayuntamiento con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura "para que estas instituciones puedan acometer acciones en beneficio de nuestros vecinos.

En ese sentido, destacamos la naturalización del Saladar de Jandía, un proyecto que hace muchos años se tenía como objetivo, ya que no solo supone la recuperación ambiental de este espacio sino, además, la imagen y el embellecimiento de nuestro entorno urbano".

NATURALIZACIÓN DEL SALADAR DE JANDÍA

El proyecto 'Naturalización del Saladar de Jandía' se divide en cuatro fases. Una primera etapa incluye el desmontaje y eliminación de la antigua planta depuradora. Su vaso soterrado se encuentra en estado ruinoso y es incompatible con la normativa que rige la conservación del espacio.

La segunda fase se centra en la eliminación del relleno actual, que permitirá recuperar la cota natural del saladar, bajando la plataforma desde los 3,40 metros actuales hasta los 2,50 metros originales. En esta fase se tendrá especial vigilancia para no descubrir las raíces de la vegetación existente bajo el relleno.

Además, el tercer paso consistirá en la rehabilitación de toda el área de actuación. Para ello se empleará tierra de desmonte tamizada, destinada al perfilado del terreno y a la creación de un talud de protección.

Finalmente, el cuarto paso se centrará en la integración paisajística. Para ello, se prevé la plantación aleatoria en la base del talud de especies vegetales propias del saladar. En total, se incorporarán 104 ejemplares de flora autóctona, entre ellas Chenoleoides tomentosa (algoera), Salsola vermiculata (matabrusca) y Tetraena fontanesii (uva de mar), además de tres ejemplares de Tamarix canariensis (tarajal).