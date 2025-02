El consejero de Educación de Canarias reclama al Estado la recuperación de los 42 millones del Plan de Infraestructuras

Recuerda que el PSOE votó en contra en Comisión Mixta de Insularidad que tuvo lugar a finales de año en el Senado

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha reclamado al Estado la recuperación de los 42 millones de euros anuales del Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas que el Gobierno de Pedro Sánchez quitó en el año 2018.

Así lo ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press en la que agregó que si estos 42 millones se multiplican por los siete años en los que esta partida no ha existido, serían 294 los millones que hubieran llegado al archipiélago.

"A finales de este año se llevó una iniciativa del PP a la Comisión Mixta de Insularidad (que tuvo lugar en el Senado) donde reclamamos esos 42 millones de euros, ya no los 294, sino los 42 millones de esta anualidad para poder seguir mejorando las infraestructuras educativas", apuntó.

Suárez recordó en este punto que la propuesta fue aprobada por todos los grupos menos por el PSOE. "Con lo cual --añadió-- entiendo, y me entristece decirlo, que el Ministerio no nos va a dar esos 42 millones de euros y tendremos que seguir asumiendo la financiación para la mejora y puesta en marcha de nuevas infraestructuras educativas".

PLAN ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Por otro lado, el consejero ha hecho especial hincapié en la importancia que tiene el nuevo Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas, documento que recoge todas las necesidades existentes en materia de nuevos centros y de ampliación de los existentes.

"¿Qué queremos hacer con este nuevo plan estratégico? Eliminar de una vez por todas los barracones, las aulas modulares. Ese es el gran objetivo que persigue este plan", observó.

Al respecto, el consejero expuso que se ha criticado que el Plan de Infraestructuras tiene poca financiación pero que lo que su departamento ha hecho ha sido un "plan vivo y realista", ya que en el anterior, de los más de 400 millones que tenía, "sólo se ejecutó un 14%".

"Pero es que en ese plan --continuó-- había obras recogidas que ni siquiera contaban con el suelo disponible, ya no sólo que no lo hayan cedido a la Consejería sino que en sus planeamientos municipales no permiten la construcción de un espacio educativo, con lo cual era un plan con muchas obras pero pocas eran realizables".

Aquí, Suárez explicó que, por el contrario el nuevo Plan que ha impulsado su departamento está basado en dos partes fundamentales: una es que tenga el informe favorable del servicio de escolarización y la otra que se cuente con la disponibilidad de suelo.

"Además, es un plan revisable en el que cada año se va a actualizar lo que hemos hecho con transparencia absoluta para que la gente sepa cómo está o que está haciendo la Consejería con respecto a ese Plan Estratégico de Infraestructuras Educativas", concluyó.