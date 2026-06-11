El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias rechaza declarar BIC el 'Monumento a Franco'

Monumento en honor a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ha acordado este jueves rechazar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, del llamado 'Monumento a Franco', la escultura realizada por Juan de Ávalos situada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife.

La decisión se adopta en el marco del expediente incoado por el Cabildo de Tenerife en octubre de 2024 para valorar la posible protección de esta obra, en cumplimiento de la sentencia dictada el 28 de junio de 2024 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife.

El acuerdo fue adoptado por una amplia mayoría de los miembros del Consejo: dieciséis votos en contra de la declaración, una abstención y ningún voto favorable.

El órgano concluyó que la escultura no reúne los valores patrimoniales necesarios para su protección mediante la máxima figura de tutela prevista en la legislación canaria de patrimonio cultural, recoge una nota del Ejecutivo.

Con carácter previo a la deliberación del Pleno, la Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias analizó el expediente en su sesión del 28 de abril de 2026.

Tras examinar la documentación incorporada al procedimiento y la información remitida por el Cabildo de Tenerife como administración instructora, la Ponencia emitió un dictamen desfavorable a la declaración de Bien de Interés Cultural.

El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias es el principal órgano de coordinación, consulta y participación en materia de patrimonio cultural del archipiélago.

En él están representados el Gobierno de Canarias, los siete cabildos insulares, la Federación Canaria de Municipios, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, los colegios profesionales de arquitectos, las universidades canarias, museos de reconocido prestigio, asociaciones dedicadas a la defensa del patrimonio cultural y personas expertas en la materia, garantizando una amplia representación institucional, técnica y social en la adopción de sus acuerdos.