El consultor Juan Verde pide a España que sea "valiente" con Canarias y extienda el modelo 100% renovable de El Hierro

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El politólogo canario, asesor del presidente norteamericano Joe Biden, Juan Verde, ha pedido al Gobierno de España que sea "valiente" con Canarias y apueste por extender el modelo de energía 100% renovable de El Hierro al conjunto del archipiélago, pues las islas están en el momento clave para tomar decisiones y dejar atrás tecnologías "obsoletas".

Para Verde, Canarias debe aprovechar el momento actual para "pensar a lo grande" y apostar por proyectos innovadores que impulsen la economía del archipiélago. "El concurso de generación eléctrica que tiene que sacar el ministerio y que se volvió a aplazar otra vez el año pasado es la gran apuesta", ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, ha instado al Gobierno de Canarias y al Ministerio para la Transición ecológica y el Reto demográfico a llegar a un acuerdo para acelerar este proceso. "Tenemos que estar a la vanguardia y yo espero de verdad que el Gobierno de Canarias y el Ministerio lleguen a un acuerdo y sobre todo logren acelerar este proceso que puede potencialmente representar un freno para la economía canaria", ha añadido.

A ojos de Verde, Canarias "no" puede "dar un paso atrás" ni "volver a apostar por los combustibles fósiles". "Ni siquiera ya porque funcione o porque sea rápido. No, no puede volver a pensar en el pan para hoy y hambre para mañana", sentenció el también presidente de la Advanced Leadership Foundation, una organización sin ánimo de lucro que busca inspirar, capacitar y desarrollar la próxima generación de líderes empresariales, políticos y sociales.

"Estamos [en Canarias] con unas instalaciones de generación totalmente obsoletas. Esta es la oportunidad que tiene el Ministerio de llevar a cabo esa apuesta valiente, disruptiva tecnológicamente hablando", concluyó.

EL TURISMO NO ESTÁ A DEBATE, SERÍA "IRRESPONSABLE", PERO SÍ CÓMO MEJORARLO

En cuanto al debate sobre el turismo en Canarias, Verde ha abogado por un modelo "responsable" que coexista con la ciudadanía y las comunidades locales. "El debate no debe ser turismo sí o turismo no, eso es irresponsable. El debate tiene que ser turismo responsable sí o turismo responsable no", ha defendido.

En este sentido, ha instado tanto al sector público como al sector privado a buscar soluciones sostenibles que permitan que la riqueza del turismo llegue a todos y no solo a unos cuantos: "sostenible es que la economía sea rica y genere empleo y riqueza para muchos durante mucho tiempo".

El estratega político, asesor de hasta tres administraciones norteamericanas, abogó por un modelo turístico sostenible y disruptivo tecnológicamente para Canarias, acompañado de eficiencia energética y energías renovables.

EL TURISTA BUSCA SENTIRSE BIEN Y VIVIR UNA EXPERIENCIA AUTÉNTICA

"El futuro del turismo va hacia un modelo turístico sostenible, hacia un modelo turístico de experiencia, hacia un modelo turístico donde la gente quiere sentirse bien con la decisión de compra y destino", ha afirmado Verde.

En este sentido, ha señalado la necesidad de ofrecer a los turistas "algo que verdaderamente lo necesitan", como un entorno natural preservado y una experiencia cultural auténtica. Pero eso sí, recordó que todo ello también supone concesiones y la ciudadanía tiene que entender también que el desarrollo económico ocupa territorio y debe estar dispuesto a cederlo siempre que "se haga de una manera lo menos invasiva posible".