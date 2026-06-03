El consumo de cigarrillos ilícitos aumenta en Europa durante 2025 y España muestra señales de repunte

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consumo de cigarrillos ilícitos ha aumentado en Europa hasta alcanzar los 55.300 millones de unidades en 2025, lo que representa más de un 11% del consumo total y ha ocasionado pérdidas fiscales estimadas en 22.400 millones de euros, al tiempo que en España se empiezan a ver señales de repunte.

Así lo ha revelado el estudio 'Consumo ilícito de cigarrillos y tabaco calentado, y cuota de nicotina oral en Europa', elaborado por la consultora KPMG para Philip Morris Products S.A., que ha advertido de que el mercado ilegal sigue al alza a pesar de la caída general del consumo legal.

El informe ha señalado que los incrementos de la fiscalidad y las restricciones regulatorias en determinados mercados europeos están generando incentivos que favorecen el comercio ilícito, especialmente en los países con mayor diferencial de precios.

En este sentido, las falsificaciones se han consolidado como el principal motor del mercado ilegal, con 18.300 millones de cigarrillos falsos que han representado el 44% del total del consumo ilícito en 2025.

EL CONSUMO ILÍCITO SE CONCENTRA EN EUROPA OCCIDENTAL

El consumo ilegal se ha concentrado principalmente en Europa Occidental. Francia ha registrado el mayor incremento y se mantiene como el principal mercado ilícito del continente, con una cuota del 41,4% (20.500 millones de cigarrillos).

Mientras, Bélgica ha alcanzado una cuota ilícita de casi el 25% (más de 2.000 millones de unidades) y Países Bajos ha superado el 22% (2.100 millones), regresando a niveles no vistos desde el año 2006. Fuera de la Unión Europea, el Reino Unido ha acumulado más de 7.000 millones de cigarrillos ilícitos.

España también ha mostrado señales de alerta con una tendencia de crecimiento que se aproxima a los niveles registrados en el año 2021, lo que repercute directamente en la recaudación fiscal.

UNA SITUACIÓN ESPECIALMENTE SENSIBLE EN CANARIAS

Según el estudio, esta situación es especialmente sensible en Canarias debido a su condición de región ultraperiférica, su conexión con rutas comerciales internacionales y la afluencia turística, factores que facilitan la entrada de flujos de comercio ilícito.

Al respecto, el director de Asuntos Corporativos del Grupo Philip Morris International, Christos Harpantidis, ha afirmado en un comunicado que las falsificaciones están respaldadas por "cadenas de suministro delictivas diseñadas para llevar productos falsos a los consumidores en mercados de alto valor".

Asimismo, ha apuntado que cerrar estas brechas requiere una acción coordinada que incluya una aplicación más firme de la ley, cooperación público-privada y una regulación equilibrada.

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PIDE MARCOS NORMATIVOS ESTABLES

Por su parte, el presidente de la región de Europa de Philip Morris International, Massimo Andolina, ha instado a los países con cargas fiscales elevadas, como Francia y Países Bajos, a actuar con urgencia y adoptar marcos normativos estables y predecibles.

Finalmente, el estudio ha recordado que la cadena de valor del tabaco y la nicotina en Europa sustenta a más de 2,1 millones de puestos de trabajo y genera 224.000 millones de euros en valor, lo que equivale a la decimoséptima economía más grande de la Unión Europea.