Continúa la investigación para esclarecer el fallecimiento del cuerpo hallado en un barranco de La Palma

Sucesos.- Continúa la investigación para esclarecer el fallecimiento de cuerpo hallado en un barranco de La Palma - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE LA PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional continúan investigando las causas del fallecimiento de María Penélope, hallada sin vida el pasado 9 de diciembre en el barranco de Los Pajaritos, en Santa Cruz de la Palma.

El cuerpo fue localizado por un hombre que alertó de inmediato a los servicios de emergencia, en una zona de difícil acceso y poco transitada hasta la que se desplazaron efectivos de Policía Nacional y bomberos de La Palma, según ha recordado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Tras las oportunas labores de identificación, se comprobó que el cuerpo sin vida pertenecía a María Penélope, una vecina de La Palma desaparecida desde el octubre de 2025, sin embargo, no constaba denuncia alguna.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife, mantiene abiertas todas las líneas de investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.

Según la información disponible, las investigaciones no descartan ninguna hipótesis, incluida la posible implicación de terceras personas.