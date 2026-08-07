Continúa la investigación policial para esclarecer la explosión del tanque de combustible en Telde

Exterior de un tanque de combustible tras su explosión, en el polígono industrial de Salinetas, a 5 de agosto de 2026, en Telde, Gran Canaria, Islas Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene activa la investigación que trata de esclarecer las causas que provocaron la explosión de un tanque de combustible el pasado miércoles en la planta del Polígono Industrial de Las Salinetas, en el municipio de Telde, en la isla de Gran Canaria.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del cuerpo de seguridad, que ha precisado, además, que ya se ha remitido el primer atestado sobre lo ocurrido en el lugar de los hechos, que dejó una persona fallecida y tres heridos, de los cuales una de ellos permanece ingresada en el Hospital Insular.

En paralelo, la Policía Científica prosigue la investigación regresando a la zona del incidente con el objetivo de recabar más muestras que esclarezcan lo ocurrido.