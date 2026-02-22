Sucesos.- Controlados dos conatos de incendio originados este domingo en Tacoronte y La Orotava, en Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de emergencia han dado por controlados en la tarde de este domingo dos conatos de incendio en la isla de Tenerife, uno de ellos en Tacoronte, y el segundo, en La Orotava.

Así lo ha informado la presidenta insular, Rosa Dávila, que en su perfil oficial de 'X', quien precisa que a las 15.30 horas de este domingo se declaraba un conato de incendio en la zona de El Paso, en La Orotava, momento desde el cual quedaron "inmediatamente" activados todos los recursos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los bomberos, de la Policía Local, Protección Civil y de la Brifor.En este caso, se solicitó a la población no acceder a la zona para no interrumpir las labores de extinción.

El segundo conato, en Tacoronte, ha afectado a un cuarto de aperos. A la zona se desplazaron efectivos de los Bomberos, así como de la Policía Local, que confirma que el incendio está controlado, sin personas afectadas.