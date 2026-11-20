Presentación de la campaña de la coordinadora LGTBIQA+ en defensa de sus derechos de cara a las Elecciones Generales - COORDINADORA LGTBIQA+

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora LGTBIQA+ de Canarias --integrada por una decena de asociaciones LGTBIQA+ de todas las islas-- ha lanzado este viernes una campaña de movilización ciudadana bajo el lema 'Que tu voto no sea una bola negra' de cara a las Elecciones Generales.

La campaña fue presentada por representantes de las entidades coincidiendo con el Día de la Memoria Trans en el Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, en el que se celebró la primera manifestación del Orgullo en 1978.

La iniciativa nace en un contexto de "preocupación" ante la creciente presencia de discursos de odio, cuestionamientos de derechos y posiciones políticas involucionistas que ponen en debate avances fundamentales sobre igualdad, diversidad y no discriminación, recoge una nota de la coordinadora.

De esta forma, pretenden intervenir "activamente" en el debate electoral y movilizar a la comunidad LGTBIQA+ y a la ciudadanía, para ejercer su derecho al voto y defender los avances en derechos.

Así, el activismo LGTBIQA+ de Canarias remarca que "toma partido" frente a cualquier propuesta o posicionamiento que amenace los derechos del colectivo, promoviendo una ciudadanía activa, crítica y comprometida, y pone el foco en la importancia de la participación política y electoral en los próximos comicios de todas las personas comprometidas con la igualdad, la diversidad y los derechos humanos.

Bajo este lema, la coordinadora quiere trasladar un mensaje claro: "Nos acechan todavía, los derechos conquistados están en riesgo".

A su juicio, "los avances alcanzados durante décadas de lucha colectiva, reivindicación y conquista de derechos son fruto del esfuerzo de activistas y organizaciones sociales y, requieren del compromiso permanente de la sociedad para garantizar su protección y continuidad".

Frente a esta realidad de creciente presencia de discursos de odio, cuestionamientos de derechos y posiciones políticas de involución, la coordinadora considera "imprescindible" que la comunidad LGTBIQA+ y la ciudadanía conozca, contraste y valore los programas electorales, las propuestas y las trayectorias de las distintas formaciones políticas en relación con los derechos de las personas LGTBIQA+, para votar en consecuencia.

Desde la coordinadora reivindican que "la igualdad no puede depender de los ciclos electorales, ni convertirse en moneda de cambio político, los derechos fundamentales deben garantizarse, protegerse y ampliarse, nunca utilizarse como herramienta de confrontación o retroceso social".

Por ello, hacen un llamamiento a las personas LGTBIQA+, a sus familias, amistades y la ciudadanía para que "participen activamente en esta convocatoria electoral, ejerzan su derecho al voto de manera libre e informada y tengan en cuenta el compromiso real de las distintas opciones políticas con la igualdad, la diversidad, la convivencia y la garantía de los derechos humanos".