Coordinadora LGTBIQA+ rechaza la supresión de la casilla de género no binario en formularios de Educación en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de entidades LGTBIQA+ de Canarias, integrada por Altihay Fuerteventura; Aperttura; Canarypride; Chrysallis Canarias; Diversas; Gamá; Garoé; LanzaEntiende; COGAL; Lánzate; Libertrans y Violetas La Palma, ha denunciado este viernes que ha tenido constancia de una instrucción emitida por la Dirección Territorial a nivel provincial de Santa Cruz de Tenerife de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, en virtud de la cual se ordena la supresión de la mención de sexo no binario en los formularios administrativos.

En el informe jurídico, detalla en una nota, se justifica la eliminación de dicha mención ante la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por la que se apercibía al Gobierno de Canarias y que motivó la presentación de un recurso contencioso-administrativo al respecto ante la Audiencia Nacional por parte de una entidad integrada en la coordinadora.

Así, a pesar del "compromiso público" manifestado por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Bienestar Social, en virtud del cual todas las consejerías del ejecutivo autonómico habían decidido por unanimidad mantener la tercera casilla del género no binario que mandata la Ley Trans e Intersex Canaria, la Coordinadora LGTBIQA+ ha tenido conocimiento a través de este informe de una comunicación de la Dirección General de Transformación Digital de los Servicios Públicos para su supresión.

A juicio de las entidades integradas en la Coordinadora LGTBIQA+ de Canarias, "esta decisión no solo refleja un incumplimiento del compromiso por parte del Gobierno de Canarias, sino que además supone una vulneración flagrante de la Ley Trans e Intersex autonómica que pone en peligro los derechos conquistados y expone a las personas no binarias a no ser reconocidas de acuerdo con su libre autodeterminación del género en el tratamiento administrativo que dispensa la Comunidad Autónoma de Canarias, lo cual es absolutamente inadmisible y debe ser corregido por el ejecutivo autonómico".

IGNORAN LA LEY TRANS E INTERSEX

Por ello, las asociaciones en pleno señalan expresamente que "resulta muy sorprendente" que las instrucciones del Ejecutivo "ignoren la existencia de la Ley Trans e Intersex que obliga al mantenimiento de la citada tercera casilla, así como que este dato haya permanecido sin ninguna incidencia en los formularios administrativos del Ministerio del Interior para personas extranjeras e incluso esté en sus documentos de identidad, pero que no pueda mantenerse en la documentación para la ciudadanía que reside en el archipiélago".

Desde la Coordinadora LGTBIQA+ de Canarias exigen el cumplimiento de la Ley Trans e Intersex y, por ese motivo, algunas de sus entidades han solicitado formalmente la convocatoria de una reunión extraordinaria del Comité Consultivo que debe evaluar la efectividad de las medidas que la norma incorpora, sin perjuicio de estudiar otras medidas legales a emprender frente a cualquier decisión administrativa que, amparándose en una resolución de la AEPD que está recurrida ante la Audiencia Nacional y en contra del compromiso público manifestado al efecto, ordene la supresión de la tercera casilla del género no binario.