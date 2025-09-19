Coordinan las evacuaciones simuladas de animales de cara al simulacro de riesgo volcánico en Garachico (Tenerife)

El Cabildo de Tenerife coordina las evacuaciones simuladas de animales para el simulacro volcánico en Garachico - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de las Conserjerías de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias y Agricultura, Ganadería y Pesca, ha perfilado este viernes la coordinación y la estrategia para la evacuación simulada de animales de gran tamaño de cara al ensayo del primer simulacro de riesgo volcánico en Garachico, que tendrá lugar la próxima semana.

En concreto, la prueba contempla el traslado de animales de granja o de aquellos que por su tamaño no pueden considerarse mascotas. Así, los trabajos de coordinación y atención necesarios para deberán contemplar una estrategia de evacuación temprana y con vehículos apropiados por el tamaño de los mismos, según ha especificado el Cabildo en una nota.

El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, destaca que el compromiso del Cabildo de Tenerife con el sector Primario es indiscutible y en este caso, cuando hablamos de evacuaciones por una catástrofe las administraciones tienen la obligación, en lo posible, de también atender el traslado de los animales de gran tamaño que nos pueden considerar mascotas.

De este modo, en el simulacro del viernes 26 se desarrollará un ejercicio específico en el que tanto los medios y espacios de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, como nuestros propios recursos, a través de los Agentes Rurales, tienen que activarse para cubrir las necesidades de los ganaderos y los responsables de explotaciones.

LA SEMANA EU-MODEX TENERIFE 2025

Durante toda la semana se desarrollarán mesas de trabajo especializadas y diferenciadas en Evacuación, Albergue y Asistencia Social y Comunicación e Información a la Población, tres aspectos considerados "fundamentales" para determinar los protocolos de actuación de asistencia básica ante un episodio eruptivo en cualquiera de sus fases.

Además, trabajará de forma independiente un Comité Científico con expertos y especialistas, que probarán sus capacidades de actuación ante un riesgo volcánico. De esta manera, durante siete días, Garachico será un punto de encuentro de Tenerife, ya que vecinos y visitantes en general podrán participar cada jornada en actividades divulgativas, jornadas de prevención, talleres educativos y formativos y disfrutar de encuentros con miembros del Comité Científico, entre otros.

El viernes 26 de septiembre será el día culmen de la Semana EU-Modex Tenerife sobre riesgo volcánico, ya que se celebra un simulacro de erupción volcánica que tiene como objetivo poner a prueba la actuación de la protección y asistencia a los ciudadanos, un ejercicio que será lo más real posible y en el que participarán más de 1.000 personas.

PONER A PRUEBA EL SISTEMA

En este caso, expertos y especialistas en emergencias, así como miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado y servicios insulares y regionales atacarán distintas situaciones, ejercicios e incidencias en el marco de cinco escenarios para poner a prueba su respuesta y evaluar sus actuaciones para conocer las fortalezas y las debilidades del sistema.

Los ejercicios que se desarrollarán son los de 'Coordinación y Gestión en el Puesto de Mando Avanzado (PMA)', 'Ejercicio de salvaguarda del Convento de San Francisco', 'Fuga de Amoniaco en cámara frigorífica', 'Búsqueda de desaparecido en un barranco, Evacuación de afectada con movilidad reducida', 'Búsqueda y reconocimiento' y 'Gases volcánicos'.

También se incluyen en la lista 'Servicios básicos esenciales', 'Evacuación del centro de mayores', 'Evacuación de animales', 'Punto de atención del voluntariado', 'Evacuación de personas no residentes' y 'Coordinación de Drones'. Además, se presentarán resultados y propuestas de mejora en la gestión del riesgo volcánico.

La acción comenzará desde primera hora y a las 9:00 horas de la mañana, en coordinación con el Gobierno de Canarias, se enviará a toda la población de la isla un mensaje oficial de alerta por simulacro (ES.Alert) a través de los móviles.

A partir de aquí los acontecimientos se precipitan y culminan con una erupción volcánica simulada y la continuación el desarrollo de un trabajo de campo en el que participarán figurantes y vecinos en distintos ejercicios e incidencias en el entorno del Casco de Garachico, concluyendo la acción a las 14:00 horas.