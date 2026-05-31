El coro de la Misa con el Papa León XIV intensifica sus ensayos y preparativos para el próximo 12 de junio en Tenerife

Integrantes de la parte musical de la misa con el Papa León XIV en Tenerife durante un ensayo - DIÓCESIS NIVARIENSE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 May. (EUROPA PRESS) -

El broche final del viaje del Papa León XIV a España lo pondrá la Eucaristía del 12 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. La parte musical correrá a cargo de un coro creado para la ocasión que ya encara la recta final de los preparativos para una cita histórica.

El grupo surge partir de la Coral Novae Vocal Ensemble, miembros de la Coral del Casino de Tenerife, dirigida por Roxana Schmunk, las voces del Orfeón La Paz de La Laguna, dirigidas por Juan Felipe Rodríguez, y varios miembros de coros parroquiales de la diócesis.

Asimismo, se contará con la participación de varios solistas, el organista Juan Luis Bardón y la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, cuyo director es Mauro Fariña, según ha precisado la Diócesis Nivariense en una nota.

Roxana Schmunk ha señalado que en este día cantarán la Misa del compositor lagunero Julio Navarro Grau, estrenada en los años 70 y recuperada para esta celebración. "Es muy emocionante estar ensayando para este acontecimiento histórico. Me encanta ver la fe de la gente y la alegría que desbordan a medida que avanza el tiempo y se acerca esta fecha tan significativa", ha añadido.

Por su parte, Juan Felipe Rodríguez, ha indicado que él se encargará de dirigir al coro pueblo, es decir, el coro que realiza las partes no ordinarias de la Misa: "Para nosotros, estar presentes participando en esta Eucaristía es todo un honor y un privilegio porque somos conscientes de que será un evento realmente único".

En la misma línea se ha pronunciado el organista Juan Luis Bardón, quien subraya que su trabajo solo lo entiende desde el servicio a la diócesis. "Todo esto no lo vivo como un privilegio, sino como una oportunidad de servir. Al final, nosotros somos meros instrumentos. No buscamos ni prestigio ni ocupar los puestos importantes".

Mauro Fariña ha destacado el papel que tendrá la gente de las islas. Ha subrayado la importancia de una celebración que dará, asimismo, la "oportunidad" de que participen muchas agrupaciones amateur, dado que las bandas de música están conformadas por gente de los pueblos. "Para nosotros es un auténtico lujo", ha advertido.