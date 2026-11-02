Cortes eléctricos en varios puntos de El Hierro ante el paso de la borrasca

VALVERDE (EL HIERRO), 2 (EUROPA PRESS)

El Cabildo de El Hierro informa este lunes de que hay cortes de suministro eléctrico en los núcleos de La Restinga, El Mocanal, Isora y El Pinar ante el paso de una borrasca por la isla, que se encuentra en situación de alerta por lluvias.

Además se ha registrado un desprendimiento de piedras y tierra en la HI-4 desde el kilómetro 18 hasta La Restinga y en HI-1, en la zona de La Llanía, y se ha procedido al cierre de los centros turísticos del Garoé y Julan.

El consejero no electo de Medio Ambiente, Seguridad y Emergencias, Jesús Pérez, detalla que la zona sur y oeste de la isla ha sido la más afectada, con acumulaciones casi de 80 litros por metro cuadrado en El Pinar y La Restinga.