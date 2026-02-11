La creación de empresas en Canarias sube un 25,4% en diciembre hasta las 493 sociedades

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias subió un 25,4% en diciembre en tasa interanual con un total 493 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 179, un 24,3% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresas en un mes de diciembre en la región de la serie histórica. Con el ascenso de diciembre, la creación de empresas en Canarias sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 493 empresas creadas el pasado mes de diciembre se suscribieron algo más de 8,81 millones de euros, lo que supone un 5,8% menos que en el mismo mes de hace un año (8,81 millones de capital desembolsado).

De las 179 empresas que echaron el cierre el pasado mes de diciembre en Canarias, 156 lo hicieron voluntariamente; 15 por fusión con otras sociedades y las otras ocho restantes por otras causas.

En el conjunto de España, la creación de empresas se incrementó en todas las comunidades respecto al mismo mes del año anterior con Navarra (+88,33%), Baleares (+44,48%) y Asturias (+41,76%) a la cabeza, excepto en Murcia donde cayó un 0,68%

En cuanto a la disolución de empresas, Asturias (+80%), Castilla y León (+44,22%) y Extremadura (+40,91%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla-La Mancha y Galicia las que menos, con retrocesos de un 36,17%, 22,58% y un 9,95%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 8% en Canarias en diciembre, hasta las 94 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 39,46 millones de euros, cifra un 14,3% superior a la de diciembre del año anterior.

Contenido multimedia:

Gráficos de sociedades mercantiles

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantil...