La creación de empresas sube un 17,2% en septiembre en Canarias y las disoluciones un 44,4%

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias subió un 17,2% en septiembre en tasa interanual con un total 361 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 65, un 44,4% más.

Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de septiembre en la región de la serie histórica, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso de septiembre, la creación de empresas en Canarias encadena cinco meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 361 empresas creadas el pasado mes de septiembre se suscribieron algo más de 9,24 millones de euros, lo que supone un 73,08% más que en el mismo mes de hace un año.

De las 65 empresas que echaron el cierre el pasado mes de septiembre en Canarias, 58 lo hicieron voluntariamente; 4 por fusión con otras sociedades y las otras 3 restantes por otras causas.

DATOS NACIONALES

Mientras, en el conjunto de España, La Rioja (+56,67%) Asturias (+48,81%) y Castilla y León (+32,11%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Cantabria y Baleares con retrocesos de un 19,51%, 12,5% y un 9,94%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Canarias (+44,44%), Castilla - La Mancha (+35,48%) y Cataluña (+25,27%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Asturias y Aragón las que menos, con retrocesos de un 44,44%, 26,09% y un 19,51%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 28,6% en Canarias en septiembre, hasta las 72 empresas.

Finalmente, el capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 17,33 millones de euros, cifra un 34,4% inferior a la de septiembre