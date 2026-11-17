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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio en el que participa la Universidad de La Laguna (ULL) ha analizado la presencia de cadmio, cromo, cobre y zinc en el pulpo común (Octopus vulgaris) de la costa atlántica de Safi, en Marruecos, una zona caracterizada por una intensa actividad industrial vinculada a la industria fosfatada, las centrales térmicas y las actividades portuarias.

El trabajo evaluó además los posibles riesgos para la salud humana asociados al consumo de esta especie, uno de los recursos pesqueros de mayor importancia económica y alimentaria en la región.

La investigación analizó 60 ejemplares procedentes de las localidades de Cap Beddouza, Jorf Lihoudi y Souiria Kdima.

El equipo investigador, integrado por Mohamed Techetach, Abdellali Benhamdoun, Zakaria El- Azzouzi y Abdallah Dahbi, de la Universidad Cadi Ayyad y la Universidad Chouaib Doukkali, así como Enrique Lozano-Bilbao, de la Universidad de La Laguna, determinó las concentraciones de estos cuatro metales tanto en el músculo como en la glándula digestiva de los pulpos.

Los resultados mostraron una variación considerable entre las localidades estudiadas y entre los dos tejidos analizados, siendo la glándula digestiva el principal compartimento de acumulación de metales.

En el músculo, que constituye la parte destinada al consumo humano, las concentraciones de cadmio se mantuvieron dentro del límite establecido por la Unión Europea.

Asimismo, todos los metales analizados se situaron dentro de los valores de referencia establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), detalla la ULL en una nota.

Sin embargo, el cromo superó la directriz más restrictiva fijada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en las localidades de Cap Beddouza y Jorf Lihoudi.

El estudio también empleó dos índices para evaluar la acumulación de metales.

El Índice de Contaminación por Metales reveló una elevada carga metálica en todas las zonas estudiadas y alcanzó su valor máximo en la glándula digestiva de los ejemplares procedentes de Jorf Lihoudi.

Por su parte, el Índice Multimetálico Integrado de Bioacumulación señaló al músculo de los pulpos de Cap Beddouza como el tejido con mayor impacto relativo.

La evaluación del riesgo para la salud mostró una fuerte dependencia de la tasa de consumo considerada y estuvo dominada por la contribución del cromo.

Así, utilizando la tasa de consumo regional de Safi, el índice de peligro superó el valor de referencia de 1 únicamente en los niños de Cap Beddouza.

Cuando se aplicó la tasa de consumo propuesta por la FAO, el riesgo no carcinogénico se extendió también a los adultos: el índice de peligro superó el valor de referencia en todos los grupos de población de Cap Beddouza y en los niños de las tres localidades estudiadas.

En relación con el riesgo carcinogénico total, la estimación basada en la tasa regional de consumo mostró valores superiores al umbral de referencia en Cap Beddouza y Jorf Lihoudi para todos los grupos de población, y en Souiria Kdima únicamente para los niños.

INTERPRETACIÓN CON CAUTELA

Al aplicar la tasa de consumo de la FAO, el riesgo carcinogénico total superó dicho umbral en todos los grupos de población evaluados y en las tres localidades.

Los investigadores señalan que estos resultados deben interpretarse con cautela, ya que el estudio determinó el contenido total de cromo sin diferenciar entre sus distintas formas químicas.

La toxicidad de este metal depende en gran medida de la proporción entre el cromo trivalente Cr (III), considerado mucho menos tóxico, y el cromo hexavalente Cr (VI), asociado a efectos carcinogénicos.

Por ello, el equipo subraya la necesidad de realizar estudios que permitan identificar las diferentes formas de cromo presentes en los tejidos analizados y de mantener una vigilancia continuada de los cefalópodos y otros productos pesqueros.

Los resultados identifican al cromo como el contaminante prioritario de preocupación y ponen de manifiesto que la estimación del riesgo para la salud puede variar considerablemente en función de la tasa real de consumo.

Por ello, el equipo plantea la necesidad de seguir evaluando la presencia de metales en cefalópodos y otros productos pesqueros, desarrollar recomendaciones dietéticas adaptadas a los patrones locales de consumo y reforzar el control de los vertidos industriales asociados a las industrias fosfatadas y las centrales térmicas de la región de Safi.