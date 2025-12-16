El cuatripartito saca adelante su tercer presupuesto de la legislatura en Canarias

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, saluda al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras aprobarse los presupuestos autonómicos - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro grupos que apoyan al Gobierno de Canarias (CC, PP, ASG y AHI) han sacado adelante este martes los terceros presupuestos de la legislatura que suman un total de 12.491,4 millones, un 7% más que los de este año, lo que supone un total de 813,2 millones más.

Las cuentas autonómicas de 2026 se han modificado con algo más de 200 enmiendas del cuatripartito, que mueven unos 95 millones de euros, siete de la diputada no adscrita, Marta Gómez, y menos de una decena de la oposición, ninguna de Vox, --una docena se aprobaron vía transacción--.

Además se ha rechazado un voto particular de NC-bc --con los votos en contra de CC, ASG, PP, AHI, Vox y la abstención del PSOE-- en el que se oponía a una disposición adicional para utilizar fondos europeos en el pago de ayudas a los plataneros de La Palma afectados por la erupción volcánica.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), ha valorado el trabajo de su departamento en un entorno "muy complejo" y con falta de información porque se ha logrado dar "estabilidad" a los canarios, alertando de que 2026 será un año "muy importante" si se acomete la reforma del sistema de financiación autonómica porque representa "más del 70%" de los ingresos del archipiélago.

La diputada no adscrita, Marta Gómez, ha felicitado al Gobierno de Canarias por "poner el foco en las personas" y ha defendido que sus enmiendas, trabajadas ciudadanos y colectivos sociales, se han orientado a "construir" y no a destruir como hace la oposición.

El portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI), ha valorado la aprobación del presupuesto en medio de la "incertidumbre" por la ausencia de PGE y la falta de información, ha resaltado la "lealtad" y "exigencia" de su partido con el desarrollo de las 'islas verdes' y pedido revisar la relación con el Estado para garantizar el cumplimiento del REF.

Según Acosta, los presupuestos son "necesarios" para que Canarias siga avanzando y no son un "cheque en blanco" de su formación pues hay que continuar "profundizando" en las medidas fiscales, caso de la bonificación a los carburantes, para proseguir con el desarrollo económico y social de las 'islas verdes'.

ASG: PREVISIBILIDAD Y ESTABILIDAD

Casimiro Curbelo, portavoz de ASG, ha destacado la "coherencia y responsabilidad" de unas cuentas que enfocan el 80% de sus recursos al gasto social e introducen "previsibilidad y estabilidad" para garantizar la prestación de los servicios públicos, impulsar las infraestructuras y sin subir los impuestos.

Ha admitido que "no es fácil" bajar el IGIC porque su recaudación afecta a la financiación de las corporaciones locales y señalado que el presupuesto "no da para más" y sigue una "estrategia coherente" que combina "crecimiento y justicia social".

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha asegurado que el presupuesto "no enfrenta" los problemas más acuciantes de las islas como la criminalidad, la natalidad --"pasa de largo"-- o la inmigración, a la que se le da "una patada a seguir".

Ha afeado al Ejecutivo que no cumpla la promesa electoral de bajar el IGIC y demandado una bajada "brutal" de los gastos en la estructura gubernamental, como el Instituto de Igualdad, la Consejería de Transición Ecológica o los "chiringuitos y cargos de confianza".

Esther González (NC-bc) ha reprochado al Ejecutivo que "vive en una dimensión paralela" porque no atiende a los problemas reales del archipiélago mientras que su compañera, Carmen Hernández, ha tildado los presupuestos de "injustos, antisociales y tramposos", pues están "inflados" de fondos europeos.

Ha apuntado que las cuentas consagran el "modelo neoliberal" de CC y PP de "desmantelar lentamente" los servicios públicos para favorecer a la sanidad y la educación privada, a lo que suma el "control" de RTVC para "manipular a la población".

Ha cuestionado también que la política del Ejecutivo es "errática" porque "no apuesta" por la innovación ni aborda la lucha contra la pobreza.

Fernando Enseñat (PP) ha resaltado que los presupuestos tienen "más recursos que nunca", con un 80% de gasto social y un plan de alivio fiscal valorado en 44 millones.

Ha indicado que "Canarias sigue progresando" gracias a estos presupuestos, ha justificado que el IGIC no se baje en la imposición de las reglas fiscales y reprochado a la oposición que presente enmiendas "decepcionantes e inviables".

CC: "UN GOBIERNO QUE CUMPLE"

Socorro Beato (CC) ha comentado que los presupuestos son un reflejo de un "Gobierno que cumple" y una mayoría parlamentaria "sólida, cohesionada y leal".

Ha comentado que el Gobierno lleva un "rumbo firme" y sitúa a las personas "en el centro" de su política y destacado que la enmienda del cuatripartito para salvar las ayudas a los plataneros de La Palma es un caso de "política útil".

Asimismo ha reclamado al PSOE que "deje trabajar" al Gobierno canario y "no torpedee desde Madrid". "Tenemos un ministro canario que está en contra de Canarias", ha agregado.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha reprochado a la oposición el "no a todo y el cuanto peor mejor" pero cree que los presupuestos "pisan tierra y miran a la gente".

Ha reconocido que el documento "no es perfecto" porque tiene que enfrentar los "inconvenientes" de la regla de gasto y la ausencia de los PGE y apelado a la oposición que elija entre "la protesta fácil" o "decidir y priorizar".

Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, ha criticado que "la mano tendida y el diálogo" del Gobierno y los grupos del cuatripartito es aceptar tres enmiendas de 544 y no entiende que no se baje el IGIC por la regla de gasto y sí se bonifique el impuesto de sucesiones y donaciones. "Para los ricos no había problema", ha indicado.

Su compañero Manuel Hernández ha apuntado que el presupuesto aún ha quedado más "desfigurado" tras la incorporación de las enmiendas parciales --"un Frankenstein presupuestario"-- pues le falta "sensibilidad y empatía" ante los problemas de los ciudadanos, al tiempo que ha tildado de "nefasta" la gestión de los fondos europeos.