Los cuatro heridos que permanecen ingresados tras el accidente de guagua de este viernes en La Gomera siguen estables

Accidente de autobús, a 10 de abril de 2026, en San Sebastián de La Gomera, Canarias (España). Al menos una persona ha muerto y 14 han resultado heridas, tres de ellas graves, este viernes tras precipitarse un autobús turístico por un barranco en La Gomer - Europa Press Canarias - Europa Press

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las cuatro personas que permanecen ingresadas en centros hospitalarios tras el accidente de guagua que dejó este viernes una persona fallecida y otras 27 heridas en La Gomera, permanecen estables, siendo el caso de dos de ellas estable dentro de la gravedad.

Así lo ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, que recuerda que los hechos tuvieron lugar después de que una guagua con turistas británicos en su interior se precipitara por un terraplén a la altura del kilómetro dos de la carretera GM-2, en las proximidades del complejo medioambiental de San Sebastián de La Gomera.

De esta manera, la Gerencia del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe ha explicado que de las tres personas que estaban este sábado en observación en el servicio de Urgencias, dos ya han sido dadas de alta, mientras que la tercera fue derivada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (Tenerife), donde permanece ingresada estable dentro de la gravedad.

En cuanto a las dos personas que fueron derivadas desde un primer momento al Hospital de la Candelaria, continúan ingresadas, una de ellas en estado estable y la otra en estado estable dentro de la gravedad.

Finalmente, la Consejería de Sanidad ha indicado que en lo que a la persona trasladada el viernes al Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) se refiere, permanece ingresada y evoluciona favorablemente.