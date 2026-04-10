Investigan un fallo en los frenos como origen del accidente de guagua en La Gomera con un fallecido y 27 heridos

Guagua accidentada en San Sebastián de La Gomera - 112 CANARIAS

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil baraja un fallo en el sistema de frenado como principal hipótesis del accidente de una guagua de turistas británicos en San Sebastián de La Gomera que ha dejado hasta el momento una persona fallecida y 27 heridos de diversa consideración, cuatro de ellos graves.

Así lo ha avanzado a los periodistas el director insular de la Administración General del Estado, Juan Luis Navarro, quien ha relatado que el conductor "intentó luchar" desde que detectó la avería en los frenos pero finalmente el vehículo cayó ladera abajo en la GM-2, a la altura de El Revolcadero.

"Afortunadamente se paró antes de salir despedido porque si no hubiera podido ser muchísimo más grave", ha señalado.

Aparte del hombre fallecido hay otros dos de 73 y 42 años, respectivamente, con politraumatismos de carácter grave y que han sido derivados en helicóptero al Hospital de La Candelaria.

Los otros 25 heridos han sido derivados al hospital Virgen de Guadalupe de La Gomera, dos de ellos de carácter grave.

En las labores de rescate han intervenido dos helicópteros medicalizados, una ambulancia medicalizada, dos ambulancias de soporte vital básico, dos unidades del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU), un médico y cuatro enfermeros del centro de salud de San Sebastián, efectivos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, un helicóptero de rescate de la Guardia Civil y medios de Medio Ambiente del Cabildo, Cruz Roja Española, Protección Civil, AEA, Policía Local y Bomberos de Valle Gran Rey.

El Cabildo ya ha restablecido la circulación de la carretera GM-2 y pide mantener la máxima precaución durante toda la tarde ya que el personal especializado continuará realizando labores de mantenimiento y seguridad en la zona afectada.