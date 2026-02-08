Cuatro personas heridas moderadas tras una colisión frontal entre 2 turismos a su paso por Guía de Isora (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro personas han resultado heridas de carácter moderado en una colisión frontal entre dos turismos en el kilómetro 87 de la carretera TF-465, a su paso por el municipio Guía de Isora (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 09.54 horas y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que al llegar a la zona comprobó que dos mujeres que presentaban traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fueron trasladadas hasta el Hospital del Sur.

Asimismo asistieron a dos hombres que, en el momento inicial de la asistencia, presentaban traumatismos de pronóstico moderado, por lo que fueron trasladados en ambulancia al Hospital del Sur.

En el lugar del incidente se personaron Consorcio de Bomberos de Tenerife, que liberaron a uno de los afectados, mientras que agentes de la Policía Local colaboró con el dispositivo y agentes de la Guardia Civil que realizó las diligencias correspondientes.