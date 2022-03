Cuatro personas mueren ahogadas en Canarias en el mes de febrero, según la plataforma '1500 Km de Costa'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han muerto ahogadas en espacios e instalaciones acuáticas de Canarias en el mes de febrero, apuntando que el 90 por ciento se introdujo en el agua cuando ondeaba la bandera roja o las condiciones del mar eran adversas.

Así lo recogen los datos de los promotores de la primera campaña audiovisual de la UE para la Prevención de Accidentes en el Medio Acuático 'Canarias, 1500 Km de Costa', iniciativa de interés público auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria, colaboradora oficial de ADEAC -Bandera Azul España y con el apoyo del Gobierno de Canarias, la Concejalía de Ciudad de Mar de Las Palmas de Gran Canaria y el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología.

En el caso de los dos primeros meses de este año 2022, las víctimas que han fallecido en el archipiélago ascienden a diez personas, lo que implican dos más que en el mismo periodo de 2021, en el que fallecieron ocho personas.

Además en Canarias entre enero y febrero también se registraron nueve afectados por accidente acuático hasta febrero, de los que cuatro resultaron heridos con lesiones de carácter moderado, uno leve y otros cuatro indemnes pero que tuvieron que ser rescatados.

En cuanto a los diez fallecidos registrados en enero y febrero en las islas un 40 por ciento (4) era adulto, mientras que otro 40 por ciento (4) tenía más de 60 años.

Por islas, Lanzarote registró tres óbitos, mientras Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura dos en cada isla; uno en La Gomera; en el caso de La Palma, El Hierro y La Graciosa no se notificó ninguna muerte.

Desde la plataforma se expone que las playas son el entorno en que más siniestralidad con resultado fatal se produjo, aglutinando el 53 por ciento de los casos, seguido de puertos y zonas de costa (42%), así como piscinas naturales (5%).

Además el horario de tarde concita el 80 por ciento de los ahogamientos mortales, mientras que la mañana el 20 por ciento; si bien por actividad el 60 por ciento (6) de las muertes eran bañistas, el 10 por ciento (1) pescadores, otro 10 por ciento (1) submarinistas y el 20 por ciento (2) relacionados con en el apartado otros.

El ahogamiento sigue siendo la primera causa de muerte por accidente en Canarias, duplicando a las registradas en el ámbito de la seguridad vial. En este sentido, expone que la imprudencia y el desconocimiento son las causas principales por las que se origina un accidente en el medio acuático.

Por lo general, indica, esto se traduce en no hacer caso al color de las banderas, acudir a playas que no disponen de servicios de vigilancia y verse inmerso, así como no saber cómo actuar en una corriente de retorno.