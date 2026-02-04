El cuerpo hallado sin vida el domingo en Anaga corresponde a la mujer desaparecida en la costa de Tacoronte

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los resultados de la autopsia del Instituto de Medicina Legal han confirmado este miércoles que el cuerpo sin vida localizado el domingo en Anaga corresponde a la mujer de 30 años desaparecida el pasado 28 de enero en la costa de Tacoronte, en Tenerife, según confirman fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Desde que se dio la alerta de su desaparición, efectivos de emergencia activaron la semana pasada un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a esta mujer, que habría caído al mar en la costa de Tacoronte después de haber sido arrastrada por una ola.

Tras cinco días de búsqueda, sin éxito, el dispositivo se finalizó el pasado domingo, cuando se dio el aviso del hallazgo de un cuerpo flotando en la costa de Anaga y que podría corresponder al de la mujer desaparecida, probabilidad que finalmente ha sido confirmada.