La Cueva Pintada de Gáldar(Gran Canaria) acoge este sábado la obra de títeres 'Arminda y el secreto de la támara amarga'

Un momento del espectáculo de títeres 'Arminda y el secreto de la támara amarga' - CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, en Gáldar (Gran Canaria), acoge este sábado, 8 de agosto, la obra de títeres 'Arminda y el secreto de la támara amarga', de la compañía Entretíteres.

El espectáculo, dirigida al público familiar, tendrá dos pases, a las 17.00 y a las 18.00 horas, respectivamente, según ha informado la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria en nota de prensa.

La obra se basa en el texto original 'Las aventuras de Arminda' y permitirá al público más joven acercarse al pasado de la mano de la famosa niña indígena que vivió en el poblado de la Cueva Pintada, a finales del siglo XV.

La historia se basa en la búsqueda de la támara negra y el reencuentro con Volcán, uno de los personajes, envolviendo la trama a Arminda y a su amigo Fernandillo, junto con la maguada Hitaya y el travieso Zarem en una nueva y curiosa aventura.

El cuento, que entrelaza realidad y ficción, aborda desde la educación en valores la importancia de la amistad, el juego como un derecho de la infancia, el deber de respeto hacia la naturaleza, las personas mayores y las tradiciones.

La compañía Entretíteres da vida a los personajes a través de un elenco formado por Roberto Pérez, que asume la dirección y da vida a Tenesoya, Hitaya, Zarem y Guam; Begoña Ramos, en el papel de Arminda; Selena Pérez y Laura Caballero, que interpretan a Fernandillo, la lechuza y Ayur; y Pedro Pérez, que encarna a Guanarteme, el ratón y Ayur.

Se trata de una actividad gratuita, sin inscripción previa y hasta completar aforo. Para más información, se puede llamar al teléfono 928 89 54 89 (ext.3) de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas.