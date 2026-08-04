Culminan las obras de mejora y ampliación de la estación desaladora de Fonsalía, en Guía de Isora (Tenerife)

EDAM de Fonsalía, en Guía de Isora - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Estación Desaladora de Agua de Mar (EDAM) de Fonsalía, en Guía de Isora, opera a pleno rendimiento tras culminar las obras de mejora y ampliación, que dejan una capacidad de producción de 21.000 m2 de agua diarios, el equivalente a 8,4 piscinas olímpicas.

Así lo ha informado el Cabildo tinerfeño en una nota, donde subraya que el rendimiento de la desaladora tras estas actuaciones servirá para cubrir gran parte de las necesidades hídricas de los municipios de Guía de Isora, Santiago del Teide y Adeje.

De este total, 12.000 m3 de agua desalada de buena calidad se destinarán para el regadío, cubriendo la demanda en estos municipios.

Los trabajos habrían permitido elevar la capacidad de producción de la planta de los 14.000 m3 diarios originales hasta los 21.000 actuales, reforzando la red de suministro del Oeste.

No obstante, el límite de trabajo permite alcanzar los 22.600 m3, aunque esta capacidad está reservada para situaciones de extrema necesidad, con el objetivo de preservar la integridad de las instalaciones y evitar posibles averías o roturas.

INVERSIÓN

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha señalado que esta actuación, junto con las mejoras de emergencia realizadas en 2024, demuestra el "compromiso" con la gestión responsable del agua, con "inversiones eficaces y medidas técnicas que priorizan el suministro, la continuidad del servicio y la protección de las instalaciones".

La responsable de Aguas ha puntualizado que la inversión realizada, que alcanza los 4,3 millones de euros y que contempla la sustitución de membranas y la implantación de un cuarto módulo para mejorar la eficiencia de la desaladora del Oeste, no solo incrementa caudales en un lugar en donde era necesario, sino que "fortalece la red de abasto público y de riego en un territorio que ha estado sometido históricamente a un gran estrés hídrico".

En definitiva, Pérez ha puesto en valor el trabajo realizado "para sostener el sistema, garantizando el agua a los vecinos del Oeste, pero también el aporte de 12.000 m3 de agua al día para el riego".

MEDIDAS ADOPTADAS

Recuerda el Cabildo que los trabajos para la implantación de un cuarto módulo comenzaron en octubre de 2023. La actuación tenía como objetivo aumentar en 7.000 m3 diarios la producción de la planta, que hasta entonces contaba con una capacidad máxima de 14.000 m3 al día.

La obra para este cuarto módulo supuso una inversión de algo más de 3,2 millones de euros. Anteriormente, tras la declaración de emergencia hídrica del 29 de mayo de 2024, se ejecutó una obra de emergencia destinada a mejorar de manera urgente el rendimiento de la instalación.

Entre las medidas adoptadas se incluyó el cambio de las membranas por otras de mayor eficiencia, lo que permitió incrementar la producción en otros 3.600 m3 diarios. Esta actuación contó con un presupuesto inicial de 1,1 millones de euros y concluyó el 20 de agosto de 2024.

Una vez finalizadas las pruebas de funcionamiento, la desaladora dispone actualmente de una capacidad de producción de 21.000 m3 diarios, alcanzando los 22.600 m3 si fuera necesario.

El agua producida por la planta se destina al abastecimiento de los municipios de Guía de Isora, Santiago del Teide y Adeje. Además, 12.000 m3 de la producción se impulsa desde el depósito de Las Charquetas, hasta la balsa de Lomo del Balo.