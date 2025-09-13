Culminan la restauración parcial de las cubiertas del Convento de Santa Clara, en La Laguna (Tenerife) - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ya ha culminado la restauración parcial de las cubiertas del Convento de Santa Clara, un inmueble histórico que forma parte del patrimonio de la ciudad de La Laguna, para garantizar su conservación y seguridad estructural. La intervención se ejecutó conforme al informe técnico del arquitecto Alejandro Beautell García.

En concreto, la intervención en el Convento de Santa Clara ha supuesto una inversión de más de 400.000 euros, según ha destacado la presidenta insular, Rosa Dávila, en una nota de prensa, en la que añade además la importancia de proteger estos espacios, ya que supone "preservar la memoria colectiva y reforzar el legado cultural que distingue a la isla".

Las cubiertas del Convento presentaban un deterioro progresivo que comprometía tanto la seguridad de las personas como la conservación del inmueble, según el Cabildo. Se observó, asimismo, un desplazamiento generalizado de tejas y numerosas piezas fracturadas, con el consiguiente riesgo de desprendimientos hacia la vía pública y el claustro interior.

Además, en la nave principal de la iglesia apareció una grieta lineal en el alero, indicativa de tensiones estructurales, mientras que las filtraciones de agua habían comenzado a provocar humedades en vigas y elementos de madera, debilitando paulatinamente la estabilidad de la cubierta.

Especifica el Cabildo que la intervención permitió consolidar las zonas más afectadas, reponer piezas dañadas y corregir deformaciones, garantizando en la actualidad la estanqueidad de la techumbre y la preservación de los valores patrimoniales del convento.

El Convento de Santa Clara, primer convento femenino del Archipiélago, fue erigido entre 1575 y 1577 gracias al mecenazgo de Olalla Fonte del Castillo. Tras el incendio de 1697, se reconstruyó y reabrió al culto en 1700, conformando el inmueble esencialmente del siglo XVIII que hoy conocemos, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1978. Destaca su ajimez de gusto mudéjar (1717) y la armadura ochavada de la capilla mayor.