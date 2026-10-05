Curbelo (ASG) apoya la convocatoria de elecciones para abrir una "nueva etapa" que permita construir mayorías

Archivo - Curbelo (ASG) reclama al Gobierno "certidumbre" y "calendario" con el avance del futuro decreto 'canario' - ASG - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha tildado este lunes como "acertada" la decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de convocar Elecciones Generales para el próximo 29 de noviembre, al considerar que la actual situación en el Congreso dificulta la conformación de mayorías capaces de dar estabilidad a la acción política.

Casimiro Curbelo señaló que el escenario parlamentario de los últimos meses evidencia la necesidad de abrir una "nueva etapa".

"La convocatoria de Elecciones Generales por parte del presidente del Gobierno me parece una decisión acertada, entre otras razones, porque se ha roto cualquier posibilidad de mayorías parlamentarias", afirmó.

El líder de ASG expresó su confianza en que la cita con las urnas permita configurar un Congreso con mayor capacidad para alcanzar acuerdos y afrontar los principales desafíos del país.

"Ojalá a partir del día 29 de noviembre se pueda construir en nuestro país una mayoría parlamentaria más sólida, que sea capaz de trabajar por los intereses de los ciudadanos y no por los intereses de los partidos", manifestó en una nota remitida por el grupo parlamentario.

Casimiro Curbelo se ha referido a la votación de los dos decretos como uno de los elementos que han puesto de manifiesto las dificultades para sostener acuerdos parlamentarios.

Asimismo, apuntó que el nuevo escenario electoral abre una oportunidad para movilizar a una parte del electorado progresista que, a su juicio, se había distanciado en los últimos tiempos.

En este sentido, indicó que para el PSOE "se abre una ventana de oportunidad" después del rechazo de las medidas sobre vivienda y aludió específicamente a la posibilidad de recuperar el respaldo de alrededor de "un millón de votantes del PSOE que estaban un poco defraudados", además de atraer a electores procedentes de otras formaciones.

Para Casimiro Curbelo, la convocatoria representa también una oportunidad para reactivar la participación del electorado de izquierdas y trasladar nuevamente a la ciudadanía la decisión sobre la composición de las Cortes y la orientación política del país.

"Creo que es una oportunidad también para mover la izquierda y, por tanto, me parece acertado que el día 29 de noviembre haya convocado las elecciones al conjunto de los ciudadanos de nuestro país", sostuvo.

El portavoz de ASG en el Parlamento de Canarias insistió en la importancia de que el nuevo escenario político contribuya a superar los bloqueos y facilite la búsqueda de acuerdos estables, situando las necesidades de la ciudadanía y la respuesta a los principales problemas sociales y económicos por encima de los intereses partidistas.