Curbelo (ASG) apoya la regularización de migrantes para normalizar el mercado laboral en Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha valorado este miércoles el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación administrativa irregular y defendió que se trata de una respuesta "razonable" y necesaria para normalizar una realidad laboral que afecta de forma directa a Canarias y al conjunto del país.

Curbelo subrayó que la existencia de una bolsa significativa de empleo irregular que "no es normal" y situó el problema con cifras concretas en el archipiélago.

En el caso de Canarias "hay del orden de 30 o 40.000 inmigrantes" en situación irregular y, de ellos, "del orden de 27 a 30.000" estarían trabajando "de forma ilegal o en el mercado irregular", comentó.

A su juicio, la regularización permite avanzar hacia un marco de derechos, estabilidad y contribución social.

"Me parece que es razonable que se regularice este procedimiento y que, por tanto, puedan adquirir la condición de la ciudadanía de nuestro país cuanto antes", afirmó en una nota.

En esa misma línea, puso el foco en los efectos positivos en el conjunto del sistema; "Gana el trabajador, gana el sector productivo porque tiene medios para llevarlo a cabo, gana la Seguridad Social porque se cotiza y ganamos todos".

Para el líder de ASG, el enfoque debe priorizar la integración efectiva y la seguridad jurídica, reforzando la coordinación institucional para que la medida cumpla su finalidad social y económica, especialmente en territorios como Canarias, donde el impacto de la irregularidad laboral resulta especialmente visible.