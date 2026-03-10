Curbelo (ASG) dice que "Canarias avanza" pero avisa de que debe "crecer mejor" y redistribuir la riqueza

Archivo - El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG) en el Parlamento de Canarias, Casimiro Curbelo - ASG - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha tildado este martes de "responsable" y "sereno" el discurso del presidente canario, Fernando Clavijo, que ha descrito una realidad donde "Canarias avanza" si bien ha advertido de que debe "crecer mejor" y redistribuir la riqueza.

En declaraciones a los periodistas tras la apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria' ha valorado la "estabilidad institucional" del Gobierno regional en un momento con una "realidad geopolítica compleja" y de "inestabilidad" en las Cortes Generales.

Ha valorado el anuncio de Clavijo de querer modificar el FDCAN si bien ha remarcado que a los cabildos no se les puede tratar "como niños chicos" ya que si no gastan los recursos "tienen que devolverlos".

Igualmente ha destacado su apuesta por ir a un "REF mejor" aunque ha lamentado la "omisión" de una "fiscalidad diferenciada" para las islas verdes, algo que recoge el 'Decreto Canarias'.

Curbelo no ha obviado que Canarias va a tener "más problemas" que cualquier otra comunidad autónoma ante la crisis económica internacional otras CCAA y lamentado que el crecimiento del archipiélago "no tiene efectos en el ámbito social".

Asimismo, ha señalado que es un "acierto" la llamada a la "unidad" del presidente en torno a la financiación, condonación de la deuda, el nuevo marco financiero de la UE y el 'Decreto Canarias', donde ve margen para el acuerdo tras la última abstención del PSOE.