Curbelo lleva a la Fecai un frente de cabildos para crear alojamientos para estudiantes universitarios

Archivo - Curbelo (ASG) reclama al Gobierno "certidumbre" y "calendario" con el avance del futuro decreto 'canario' - ASG - Archivo

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha propuesto este viernes la puesta en marcha de una estrategia conjunta entre los cabildos insulares para ampliar la oferta de alojamiento destinada a los estudiantes canarios que deben trasladarse a las islas capitalinas para cursar estudios universitarios o de enseñanzas superiores.

Curbelo ha solicitado que esta cuestión sea incorporada al orden del día de una próxima asamblea de la Federación Canaria de Islas (FECAI) con el objetivo de analizar fórmulas de colaboración interadministrativa que permitan crear nuevas plazas residenciales y dar respuesta a las necesidades del alumnado procedente de las distintas islas.

La propuesta plantea estudiar diferentes alternativas, entre ellas la promoción y construcción de residencias, la adquisición o rehabilitación de inmuebles y la concertación de plazas con centros ya existentes, recoge una nota del Cabildo.

Asimismo, persigue establecer un marco estable de cooperación entre las administraciones insulares que garantice una oferta suficiente y económicamente accesible.

Curbelo señaló que el acceso a la educación superior continúa representando "un importante esfuerzo económico para numerosas familias canarias", especialmente para aquellas residentes en las islas no capitalinas, cuyos familias deben asumir gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento.

"El lugar de residencia o la capacidad económica de una familia no pueden condicionar las posibilidades de formación de nuestros jóvenes", afirmó.

En este sentido, advirtió de que el encarecimiento de los alquileres y la reducción de la oferta de viviendas para estudiantes están dificultando cada vez más la continuidad de los estudios superiores fuera de la isla de origen.

El presidente recordó que esta situación afecta de manera especial al alumnado de La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, que debe hacer frente a los sobrecostes derivados de la doble insularidad.

"La creación de nuevas plazas residenciales en Tenerife y Gran Canaria constituye una medida necesaria para avanzar en la igualdad de oportunidades y en la cohesión territorial de Canarias", sostuvo Curbelo.