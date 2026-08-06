Dan por finalizada la prealerta por riesgo de contaminación marina en el puerto de Gran Tarajal (Fuerteventura)

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PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 6 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizada, a partir de las 14.30 horas de este jueves la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA) activada recientemente por episodio de contaminación marina.

La situación afectaba al puerto de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje, en la isla de Fuerteventura.

La decisión se toma tras considerarse finalizada la situación de prealerta del PLATECA ya que, tras la última inspección realizada, el peligro de contaminación marina ha desaparecido, según informa el departamento regional.

Asímismo, Capitanía Marítima procedió a la desactivación del Plan Interior Marítimo del Puerto de Gran Tarajal, así como también quedó desactivado el Plan Marítimo Nacional activado en fase de Alerta.