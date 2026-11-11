Dávila afea la "falta de previsión" del Estado que llevó a la apertura "precipitada" del CATE en Granadilla

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha afeado este miércoles la el carácter "precipitado" de la apertura del nuevo CATE de Granadilla de Abona, que aún "no estaba preparado" o previsto para abrir y acoger el pasado sábado a unos 600 migrantes derivados desde la isla El Hierro. Un hecho que derivaría de la "falta de previsión" y la "improvisación" en la que vive el Gobierno estatal, liderado por Pedro Sánchez, ante el repunte migratorio que sufren las islas.

En una rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, Rosa Dávila ha puntualizado que el Gobierno "ya tenía previsto" el repunte migratorio que esto meses sufre Canarias, por lo que tenía que "haberse anticipado" en su respuesta, en relación al acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno canario y central tras la celebración en Madrid de una Interministerial de Inmigración extraordinaria.

"Todos los acuerdos que se alcanzaron ayer ya tenían que haberse puesto en marcha antes de que lo pidiera el presidente Fernando Clavijo. Ya se tenía que haber desplegado el Frontex, se tenían que haber reforzado los servicios de seguridad, así como se debía de haber anticipado la apertura de ese centro, así como más medios para la derivación de inmigrantes", ha continuado al presidenta insular.

Dávila ha recalcado, asimismo, que "Canarias está viviendo una situación insostenible", especialmente en El Hierro. En los primeros diez días de noviembre, ha continuado, habrían llegado "casi 7.500 personas migrantes" y que son derivadas "fundamentalmente" a Tenerife.

"Este es el fracaso de una política migratoria del Gobierno de España. Tener que declarar la emergencia migratoria es estar ante una falta de previsión cuando ya el Gobierno de España tenía informes de los servicios de inteligencia que alertaban de la situación que se iba a dar en Ceuta, y también del repunte de la activación de la de nuevo de la ruta atlántica, de una ruta que es mortífera y que las islas canarias asumen prácticamente en solitario", ha concluido.