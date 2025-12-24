Dávila apela a la "unidad" y augura un "futuro brillante" para Tenerife

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha apelado este miércoles a la "unidad" de los tinerfeños y tinerfeñas para afrontar los retos de la isla y augurado un "futuro brillante".

"Lo digo como un deseo para esta fiesta, pero también con la plena certeza de lo que somos capaces de construir cuando confiamos en nuestra gente. Esta es una isla líder, un motor que no se detiene y que camina con pasos firmes, gracias a la energía de cada uno y cada una de ustedes", ha señalado en un discurso navideño distribuido a través de las redes sociales.

Ha apuntado que la Navidad es el "momento ideal para reivindicar" el "espíritu de fortaleza" de la isla, subrayando que Tenerife avanza cuando está unida. "Sólo desde esa unidad podemos seguir cumpliendo sueños y alcanzando metas más ambiciosas", ha agregado.

La presidenta tinerfeña ha insistido en que Tenerife tiene "todo lo necesario", como su identidad, orgullo y capacidad de trabajo.

"Miremos al nuevo año con la ilusión de quien sabe que lo mejor está por llegar. Sigamos haciendo de Tenerife ese lugar extraordinario donde el futuro se escribe. De todo corazón les deseo una Feliz Navidad y un 2026 lleno de éxito", concluye el mensaje.