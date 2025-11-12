Dávila (CC) y Afonso (PP) exigen las disculpas del ministro Torres tras la salida del informe de la UCO

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife y secretaria de Organización de CC en Tenerife, ha resaltado este miércoles que hay personas que deberían de "pedir disculpas" a Canarias, al menos, "por abrir la puerta a una trama corrupta que se ha demostrado que se lucró en las islas en un momento de especial dificultad de la población", tras haberse conocido el informe de la UCO sobre el ministro Ángel Víctor Torres en el marco del 'Caso mascarillas'.

"Vamos a dejar que sea la justicia la que se pronuncie, pero como responsable público y orgánico de mi partido, no cabe darse golpes de pecho respecto a que las actuaciones fueron impecables...Hay personas que deberían de pedir disculpas, al menos por abrir la puerta a una trama corrupta que se ha demostrado que se lucró en nuestras islas de un momento de especial debilidad de la población", ha señalado Dávila en rueda de prensa, donde ha llamado a la "prudencia" en tanto se dilucidan responsabilidades en el ámbito judicial.

Mientras, el vicepresidente insular y presidente del PP tinerfeño, Lope Afonso, ha señalado que las disculpas además también se deben realizar "por mentir, abiertamente, en comisión parlamentaria y ante la opinión pública". "Y no miente cualquiera, sino quien tenía la máxima responsabilidad institucional en esta comunidad autónoma", ha señalado Afonso en relación a quien fuera presidente de Canarias y actual ministro.

Así, si bien ha defendido que la presunción de inocencia "va siempre por delante", en el ámbito parlamentario, Torres "ha mentido, ante la opinión pública", sin hasta "ahora" pedir disculpas.