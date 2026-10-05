Dávila (CC) ve "acertado" que se convoquen elecciones porque el Gobierno era "incapaz" de gobernar

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), ha dicho este lunes que es "acertado" que se convoquen Elecciones Generales ya que el presidente, pedro Sánchez, era "incapaz" de gobernar, tal y como quedó demostrado el viernes en el Congreso al decaer la convalidación de los decretos de Vivienda.

En declaraciones a los periodistas ha valorado que "la gente pueda hablar" tras el "fracaso" de los decretos de vivienda y un Ejecutivo que no puede gobernar desde hace "mucho tiempo" cuando se trata del "mayor problema que existe en este momento en toda España".

La presidenta y también secretaria de Organización de CC en Tenerife, cree que es "absolutamente necesario darle la voz a la ciudadanía", poniendo sobre la mesa la importancia que tienen unas Generales para las islas pues hay que atender la "singularidad" del territorio, como se ha demostrado con la gratuidad del transporte público o la posible limitación de la adquisición de viviendas por parte de extranjeros.

"Esto va a seguir siendo una reivindicación, las medidas que se tengan que adoptar por cualquier gobierno tienen que estar adaptadas a los territorios", ha indicado.

Dávila ha insistido en que es "positivo" que "la democracia se ponga por delante y que los ciudadanos puedan hablar" para que al frente del país haya un "Gobierno estable que dé respuesta a las necesidades que tiene el conjunto de la ciudadanía española y tenga en cuenta la realidad diferenciada que tiene Canarias".