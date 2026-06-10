Dávila celebra la nueva ley de cabildos, que "moderniza y reconoce" la "doble condición" de las instituciones insulares

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha celebrado este miércoles la aprobación en el Parlamento de la Ley de Cabildos, una normativa que representa "una modernización profunda" del sistema institucional canario, así como "un reconocimiento político, histórico" a que las islas "no somos la periferia de nada, sino que somos el corazón de Canarias" y que los Cabildos, por tanto, no son "administraciones de segunda".

Así lo ha señalado la dirigente insular en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno, donde ha resaltado el papel "fundamental" de las corporaciones insulares ahora reconocido por una normativa que surgiría desde el "consenso" de los siete cabildos, mostrando que cuando "Canarias actúa desde la cooperación y la lealtad institucional" es "capaz de construir acuerdos sólidos que miran al futuro con una ambición compartida".

"Durante décadas, los cabildos hemos sostenido servicios públicos esenciales, hemos vertebrado el territorio, hemos sido la administración más cercanas a la ciudadanía, y esta ley viene a decir algo muy claro: Los cabildos no son administraciones de segunda. Somos instituciones fundamentales en Canarias con una doble naturaleza hoy plenamente reconocida y reforzada", ha incidido la presidenta insular.

Dávila ha celebrado que la nueva normativa "clarifique", asimismo, competencias y fortalezca la autonomía insular "reduciendo burocracias, sustituyendo viejos esquemas de desconfianza y basándose en un modelo de cooperación, diálogo y corresponsabilidad institucional".

"Esta normativa viene a modernizar y reconocer esa doble condición de los cabildos como instituciones de la comunidad autónoma y administración local, dándonos competencias plenas. Damos un paso muy sólido en la habilitación de los cabildos para que Canarias se haga como siempre la hemos entendido, creando archipiélago, pero también reconociendo la identidad singular de todas y cada una de las islas que lo constituyen", ha añadido.