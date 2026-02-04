Dávila destaca el "liderazgo" de Tenerife en creación de empleo en I+D+i, con más espacios "de oportunidad" para jóvenes

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha destacado este miércoles el "liderazgo" de la isla en creación de empleo vinculado a I+D+i, con hasta 25.000 nuevos contratos formalizados entre los meses de enero de 2025 y 2026, tras los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"El paro bajó en Tenerife en enero, con un 7% menos de desempleo frente a enero de 2025. Esa tendencia continuó también entre el pasado diciembre y enero. Además, Tenerife lideró la creación de empleo vinculado a la investigación, desarrollo e innovación, con 25.000 nuevos contratos entre 2025 y 2026", ha destacado la presidenta insular en rueda de prensa por consejo de gobierno.

Asimismo, Dávila ha precisado que de los 25.000 nuevos contratos formalizados entre 2025 y 2026, casi 20.000 correspondieron al ámbito digital y de las comunicaciones, mientras casi 6.000 al área de servicios profesionales científico-técnicos, lo que visibilizaría "el peso" que tendría la "economía de conocimiento" en la isla.

"Solo en enero se registraron 1.117 nuevas contrataciones en el sector de la información y comunicaciones, 260 más que en el año anterior, un incremento de un 30%", ha incidido la presidenta.

La presidenta del Cabildo ha incidido en el "liderazgo" de Tenerife en el sector de la investigación, desarrollo e innovación con la creación de una media de 1.500 nuevos contratos por mes en la isla, configurándose nuevos espacios de empleo de alto valor añadido.

A estas cifras, Dávila ha añadido la "evolución" de Tenerife en creación de empleo en general, con contrataciones en nuevos nichos de mercado que darían nuevas oportunidades a los jóvenes, colectivo en donde, también, ha resaltado, ha descendido el paro en un 14%.