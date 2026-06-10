Dávila dice que el Cabildo tiene "solvencia" para afrontar la gratuidad del transporte pese a los "retrasos" del Estado

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha descartado que la corporación renuncie a la gratuidad del transporte público por los "retrasos" del Estado en el abono del crédito correspondiente, ya que la institución tiene "solvencia" suficiente: "Si el Gobierno de España lo que pretende es que, por ahogarnos económicamente, renunciemos a la gratuidad, ya le adelanto que no lo haremos".

Así lo ha advertido este miércoles en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno, donde ha tildado de "inconveniente" que Canarias aún siga pendiente del abono del crédito total de la gratuidad del transporte público en 2025, así como de 2026, lo que genera que los Cabildos adelanten ese crédito con sus fondos propios.

"Estamos adelantando el dinero desde el principio, desde el año 2023, anticipando unos créditos que nos deberían llegar antes, pero la apuesta del Cabildo de Tenerife por la gratuidad del transporte es tan importante que nosotros no vamos a renunciar a la gratuidad, aunque tengamos que ir anticipando", ha subrayado la presidenta.

Dávila ha señalado que el Cabildo de Tenerife tiene "músculo económico, capacidad y solvencia" para afrontar este gasto por adelantado por lo que, ha insistido, "nada va a cambiar" la apuesta de la corporación insular por esta medida para la mejora de la movilidad. "Si el Gobierno de España pretende que, por ahogarnos económicamente, renunciemos a la gratuidad, ya le adelanto que no".