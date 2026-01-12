Dávila dice que el nuevo modelo de financiación "no es el mejor" y duda de que cumpla el Estatuto de Autonomía

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este lunes que el nuevo modelo de financiación autonómica auspiciado por el Gobierno central "no es el mejor" y duda de que cumpla con el Estatuto de Autonomía y no compute los recursos del REF (Régimen Económico y Fiscal).

En declaraciones a los periodistas ha precisado que aún debe hacer un análisis más profundo de un modelo presentado el pasado viernes y en todo caso, sostiene que compete al Gobierno regional evaluarlo para comprobar si "penaliza" al archipiélago.

"El sistema elegido, en mi modesta opinión, no es el más adecuado, y tenemos que tener en cuenta que el sistema de financiación sirve para equiparar los territorios, es decir, un sistema en el que tiene que primar la solidaridad y no el principio de ordinalidad, que es el que se ha elegido, es decir, el que más pone es el que más recibe", ha agregado.

La presidenta tinerfeña entiende que si quiere lograr un país "mucho más justo, mucho más equilibrado, donde se puedan equilibrar materias tan importantes como la sanidad, la educación y la protección social", el principio de ordinalidad "no es el más acertado".

En esa línea ha comentado que "no parece ni de lejos el más progresista, como quiere llamarse este Gobierno de España", remarcando que no está "segura" de que el Gobierno central esté "respetando" ni el Estatuto ni el REF.