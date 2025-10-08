Dávila insiste en el "salto extraordinario" en conservación del nuevo PRUG del Teide frente a ecologistas

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

La presidenta insular Rosa Dávila ha señalado este miércoles que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide da "un salto extraordinario" en materia de protección y conservación, de modo que ha afeado la posición contraria de los ecologistas, que creen que el documento persiste configurando al espacio como "un parque temático": "Los ecologistas lo que quieren tener es un cuadro al que solo accedan los científicos", ha puntualizado la presidenta.

En rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno, Dávila, que ha sido preguntada por esta cuestión, ha detallado las "mejoras" que traerá un nuevo Plan que busca el consenso, pero que resulta "ambicioso" en materia de corservación, si bien habrá "usos tradicionales", como la apicultura, que tendrán que convivir con esa gestión de la protección del medio en los próximos 10 años.

"Pasamos de 3.000 colmenas a 2.000, y aún así se va a ir haciendo un seguimiento para ir reduciendo", ha dicho Dávila, que sobre otros aspectos, como el control y erradicación de especies invasoras, como el muflón, ha dicho que los cinco años establecidos son incluso "ambiciosos", según los científicos.

"Es una especie que se introdujo a finales de los 60, pero este Gobierno ha venido aquí para proteger, preservar y mejorar las condiciones de conservación. Se avanza de manera extraordinaria con respecto al documento de hace 22 años", ha argumentado la presidenta insular.

DEBATE: ARENA PARA EL CORPUS CHRISTI

Sin embargo, hay otras actividades tradicionales que, contempladas en el PRUG, cuentan con el rechazo de los ecologistas y la defensa abierta del Cabildo: la recogida de arenas de derribo en el Parque para la elaboración de las alfombras del Corpus: "Ellos están por prohibirlo, pero creemos que no tiene impacto".

"Va a haber Teide, va a haber conservación y preservación, y también alfombras en el Corpus, porque no se ha demostrado que tenga ningún impacto, y así tantas y tantas cosas en las que los ecologistas lo que quieren es tener un cuadro al que solo accedan los científicos", ha añadido.

Dávila ha insistido, en paralelo, en la necesidad de también ordenar la visita al Parque con este PRUG. De este modo, se pondrá el foco en que haya una mayor ordenación, para que se acuda al parque en guaguas lanzaderas, se pague una ecotasa a no residentes por los senderos y se haga una visita más ordenada.

La presidenta insular ha concluido, asimismo, en la importancia de sacar este documento desde "el consenso" y que, como no contemplaba el anterior, tenga en cuenta los efectos del cambio climático.