Dávila insiste que el Teide está "constantemente vigilado" y que la situación no parece "precursora" de una erupción

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha insistido este miércoles en que la isla "está mejor preparada que nunca" ante su propio riesgo volcánico, de forma que el Teide está "constantemente vigilado", mientras matiza que los científicos exponen hasta el momento que los cambios observados en la actividad sísmica de la isla en los últimos días "no parecen un precursor, ni a corto ni a medio plazo, de una erupción volcánica".

Dávila ha recordado que mañana jueves se reunirá el comité científico del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico (PEVOLCA) para actualizar la situación de la isla, ya que desde el pasado 7 de febrero se vienen observando cambios en el comportamiento de la actividad sísmica en Tenerife. "Desde el jueves 12 hasta la medianoche de hoy se han registrado mas de mil eventos sísmicos híbridos", ha puntualizado la presidenta en rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno.

Y ante esta situación, la presidenta de Tenerife ha insistido en que la isla cuenta con el instrumental "suficiente" para conocer esa microsismisidad, que ha "aumentado" de forma generalizada. En concreto, ha advertido, se trataría del octavo ejambre de eventos sísmicos híbridos detectado en la isla desde 2016.

"La hipótesis más probable es que esta sismicidad esté relacionada con un proceso de presurización del sistema hidrotermal, vinculado a la inyección de gasees, y no de magma. Es un comportamiento distinto al observado previo a las erupciones en El Hierro y en La Palma".

De este modo, y ante las informaciones de los últimos días, la presidenta insular ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a la población, con "el Teide está constamente vigilado", ya que desde 2016 se observan cambios en la sismicidad y en consecuencia hay "una mayor atención" por parte de los científicos.

En paralelo, ha insistido en el trabajo de prevención y preparación que realiza la corporación insular con los municipios. En concreto, y después de que en 2025 se celebrase el simulacro de erupción volcánica en Garachico, ha avanzado que en el tercer trimestre de 2026 se prevé celebrar dos de menor entidad en los otros dos municipios con mayor afección en caso de una emergencia volcánica, es decir, Santiago del Teide y Guía de Isora.

"Se trata de tener una isla lo mejor preparada, y está mejor preparada que nunca, con la capacidad de observar cualquier movimiento a través del instrumental que tenemos. Y respecto a lo registrado en los últimos días, los científicos nos dicen que la situación no parece una precursora, ni a corto ni a medio plazo, de una erupción volcánica en la isla", ha añadido.