Dávila lamenta que conservacionistas del Teide busquen el "encontronazo" y no acudan al acto de traspaso de competencias

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha lamentado este miércoles que "miembros corresponsables" del Parque Nacional del Teide, pertenecientes a colectivos conservacionistas y parte del Patronato, no acudan este jueves al acto oficial de transferencia de competencias al Cabildo: "Es importante escuchar, y entonces discrepar".

En respuesta a una pregunta de los periodistas, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno, Dávila ha remarcado que "lo importante" es "dialogar y consensuar", de forma que declinar su invitación al acto de transferencia supondrá perder "la oportunidad" de conocer cuáles son las propuestas para el futuro del Parque.

"Cada uno es libre, pero se pierden una oportunidad para ver cuál es el destino que, entre todos, como miembros del Patronato, daremos al Parque Nacional del Teide y las propuestas que hay sobre la mesa", ha añadido.

A juicio de la presidenta insular, lo "importante" es "dialogar y consensuar", ya que "si no se escucha" a las instituciones que, en este momento, tienen "responsabilidad" de dirigir las políticas medioambientales en la isla, estos colectivos "no encontrarán otra postura que la del encontronazo": "Eso es lo que parece que quieren".