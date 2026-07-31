Dávila valora la futura remodelación de Tenerife Sur para abordar las necesidades de la isla y mirar "al futuro"

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha celebrado este viernes el proyecto de remodelación integral del Aeropuerto de Tenerife Sur presentado por Aena, destacando el trabajo "conjunto" desarrollado durante los últimos meses entre ambas instituciones para hacer posible una actuación estratégica para el futuro de la isla.

En una nota, Dávila ha resaltado el clima de colaboración institucional que ha permitido mejorar el proyecto inicial para incorporar una infraestructura "clave" como la futura estación del Tren del Sur, reforzando la intermodalidad del aeropuerto y favoreciendo una movilidad "más eficiente y sostenible" en la isla.

"La transformación del Aeropuerto de Tenerife Sur es una excelente noticia para Tenerife. Hemos trabajado de la mano con Aena para que este proyecto responda a las necesidades reales de la isla y mire al futuro. La incorporación de la estación del Tren del Sur supone un paso decisivo para conectar mejor nuestro territorio y mejorar la calidad de vida de quienes viven en el sur de Tenerife", ha señalado.

Dávila ha señalado que esta actuación permitirá modernizar la principal puerta de entrada internacional de Tenerife, "reforzando su imagen, mejorando la experiencia de millones de pasajeros y consolidando la competitividad" de la isla como destino turístico y económico de referencia.

Recuerda el Cabildo que la remodelación integral del aeropuerto supondrá una inversión superior a los 550 millones de euros y se ejecutará por fases para mantener la operatividad de la infraestructura durante las obras. El proyecto contempla, asimismo, la modernización completa de la terminal, la ampliación de los aparcamientos y la integración de la futura estación ferroviaria.