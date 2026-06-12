Dávila valora la llamada de León XIV a la "corresponsabilidad" para que la inmigración no se atienda en solitario

El Papa León XIV durante un encuentro con migrantes en el Centro Las Raíces, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). El Papa León XIV visita el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación Las - Alejandro J. Rosa/ACFI/Europa Press/Pool - Europa

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado este viernes la llamada del Papa León XIV a la "corresponsabilidad" para que ningún territorio tenga que gestionar "solo" la acogida de personas migrantes.

En una declaración difundida por la corporación tras compartir con el Papa la visita al centro de Las Raíces y a la plaza del Cristo de La Laguna ha destacado la "mirada necesaria" de Robert Prevost, que se acerca a una de las "realidades más sensibles" que se viven en el archipiélago, el de la llegada de las personas migrantes que llegan a las costas "buscando una oportunidad para vivir con dignidad".

Ha apuntado que Tenerife "conoce bien esa realidad" y que "detrás de cada llegada hay una historia, una familia, y una vida marcada muchas veces por la incertidumbre, pero también por la esperanza".

Por ello, ha comentado que la presencia del Papa en Las Raíces "es un reconocimiento al esfuerzo de quienes trabajan cada día acompañando esta realidad" y también al "compromiso" de Tenerife y de Canarias, que han asumido durante años una situación de "enorme complejidad".

Para la presidenta tinerfeña, "la gestión del fenómeno migratorio exige también una respuesta compartida, porque ningún territorio puede afrontar en solitario un desafío de esta dimensión, hace falta más humanidad, más cooperación y más compromiso".

En esa línea ha comentado que la visita del Papa adquiere un valor "especial" porque deja una "huella" en las personas y por lo valores que proyecta.

"Hoy Tenerife representa una forma de entender la convivencia, una isla abierta, solidaria, comprometida, que sale al encuentro, que acompaña y que acoge", ha explicado.