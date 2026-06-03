Dávila ve compatible reforma del Heliodoro y 'Tenerife Arena' y garantiza apoyo inversor para La Laguna Tenerife

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha comentado este miércoles que la isla "merece tener" un 'Tenerife Arena' por lo que entiende que su construcción es compatible con la reforma del Estadio Heliodoro Rodríguez López, cuya primera fase acabará en 2030 tras una reforma de más de 26 millones de euros.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que este complejo, que se levantaría en los terrenos de la antigua refinería, no se podrá acometer hasta después de 2030, y una vez que se firme el convenio con el Estado para la urbanización Puerto-Ciudad, se perderán las zonas portuarias donde se realizan los conciertos multitudinarios.

"Con lo cual, hay que ir pensando ya con una visión a largo plazo de dónde es posible ubicar ese 'Tenerife Arena'", ha comentado, indicando que una isla con un millón de habitantes "perfectamente puede tener un lugar donde se puedan celebrar eventos deportivos, culturales y conciertos de gran magnitud".

Además, pese a la elevada inversión económica que se va destinar al Heliodoro, ha garantizado apoyo al La Laguna Tenerife, que sigue sin ciudad deportiva, sin proyecto de ampliación del Santiago Martín ni pabellón nuevo en perspectiva dado que el Ayuntamiento se ha quedado solo en torno al proyecto de Las Mantecas.

"Tenemos mucho dinero en el Cabildo, una institución además saneada, seis veces por debajo de la capacidad de endeudamiento. Fondos no van a faltar para poder afrontar inversiones en las infraestructuras deportivas que sean necesarias", ha comentado.

El vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, ha reconocido que el Santiago Martín ya tiene sus "capacidades al límite" pero ha destacado que ha habido inversiones que han mejorado la "funcionalidad interior" como vestuarios, gimnasios o zonas comunes más la refrigeración para el público.

Sobre la posibilidad de construir un nuevo recinto deportivo multifuncional ha comentado que hay que hacer un estudio de los "suelos adecuados", deslizando que podría ser una opción para La Laguna Tenerife mudarse a un futuro 'Tenerife Arena'.

LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTADIO, UNA DECISIÓN DEL "TINERFEÑISMO"

Ni Dávila ni Afonso han descartado tampoco la posibilidad de construir un estadio nuevo, decisión que se debe tomar "entre todos" y con "sosiego", y por ahora, lo que está seguro es la ejecución de las dos primeras fases del plan director hasta 2030, que dejará el estadio completamente renovado.

Las dos siguientes fases, que implican la transformación urbana de los aledaños del estadio, ya quedará en manos del "tinerfeñismo", si se opta por que el CD Tenerife siga en el "corazón" de la ciudad.

No obstante, ha avanzado que "todos" piensan que "no es necesario renunciar al Heliodoro para tener un estadio que crezca en capacidad, que tenga los últimos recursos y sea un estadio moderno del siglo XXI sin renunciar a la actual ubicación como renunciaba el anterior Gobierno".

Afonso ha querido también aclarar la "confusión" sobre la reforma del estadio, que estará finalizada en 2030, y ha incidido en que el plan director es un documento "flexible" que además "trasciende" las propias competencias del Cabildo y afecta al urbanismo de la ciudad.