Dávila ve "miserable" que el PSOE fomente un "enfrentamiento entre hermanos" por la sede del centro de vulcanología

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha tildado este miércoles de "miserable" que desde algunos sectores del PSOE se fomente un "enfrentamiento entre hermanos" y un 'pique' entre Tenerife y La Palma a cuenta de la sede del centro nacional de vulcanología.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha lamentado la "política de baja altura" de los socialistas tinerfeños y ha insistido en que lo mejor es armar una "candidatura sólida" para que el centro se instale en el archipiélago y no se pierda, como ha sucedido en el pasado con otros centros científicos.

Ha apuntado que no se desobedece el mandato del Pleno del Cabildo al tener Tenerife la subsede científica y la Palma la administrativa, aparte de que el Parlamento de Canarias ya se posicionó a favor de la 'isla bonita'.

Dávila ha resaltado el trabajo de colaboración conjunta de los dos cabildos para diseñar la candidatura y ha valorado la "larguísima experiencia" que tiene Tenerife en la investigación científica vinculada a la vulcanología a través de Involcan.

De hecho ha comentado que "no se está descafeinando nada" y se ha preguntado si es una "aberración" que tal y como ocurre con el IAC, cuya sede administrativa está en Tenerife y la científica en La Palma, esto minusvalora el potencial de la Palma, que aspira a acoger el Telescopio de Treinta Metros.

"Si se apostara, como algunos están planteando, porque cada uno vaya con una candidatura separada, les puedo asegurar que el Centro Nacional de Vulcanología podría acabar en Cataluña, en Andalucía o en cualquier ciudad de España", ha señalado.

La presidenta tinerfeña ha invitado al secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, a posicionarse sobre qué isla prefiere como sede y ha cargado contra los socialistas por "picar a una isla contra otra".

"Una isla donde sus habitantes han estado viviendo en barracones hasta antes de ayer, me parece miserable que Tenerife, siendo una isla mayor, siendo una isla capital, le pusiera la pata encima. Nosotros vamos a contribuir para que el Centro Nacional de Vulcanología se quede en Canarias", ha explicado.

Ha insistido en que el hecho de que Tenerife tenga la subsede científica no "resta valor" a la isla y cree que "es el momento de cerrar filas, arrimar el hombro, ser generosos y tener altura de miras" con una candidatura conjunta que potencie a las dos islas y que además, cumple con los criterios marcados por el Gobierno central.

"Ahí es donde me van a encontrar, en la unidad, en entender una Canarias unida, en que esto es un archipiélago, en que una isla tira de otra, en que todos nos apoyamos, en que cuando lo pasamos mal uno, el otro sale a su ayuda", ha destacado.