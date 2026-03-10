Debate.- Campos (NC-BC) tilda de "decepcionante" el discurso de Clavijo porque "gobierna de espaldas a la realidad"

Archivo - El diputado de NC Luis Campos durante un pleno del Parlamento de Canarias - PEPE TORRES (NUEVA CANARIAS) - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canaristas (NC-BC), Luis Campos, ha tildado de "decepcionante" el discurso del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante la apertura del 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad' porque, dijo, "gobierna de espaldas a la realidad".

En declaraciones a los medios de comunicación, el nacionalista progresistas ha hecho especial hincapié en que el archipiélago es un territorio que puede tener "esperanza" si tuviera un gobierno distinto.

"Clavijo ha presentado unos datos macroeconómicos como nunca, podemos diferir en alguno pero es verdad que la economía crece, que están llegando turistas, que los beneficios empresariales rayan incluso los obsceno e incluso que estamos creciendo en materia del Producto Interior Bruto por encima de la media estatal. Pero esa no es la realidad de la gente que vive en Canarias", matizó.

Campos explicó que la realidad de los canarios es que viven "peor" que hace tres años con derechos "quebrados" como el de la vivienda y con casi un 30% en riesgo de pobreza.

"Nos ha parecido vergonzoso que la mayoría de los problemas, que son competencias exclusivas desde el autogobierno de Canarias, siempre los haya referido al exterior buscando culpables y soluciones fuera de nuestra tierra", apuntó.

Para el representante de NC-BC, el de Clavijo "es un Gobierno que ha renunciado al autogobierno" desde "hace tiempo", entendiéndolo como "el instrumento más poderoso para transformar la vida de la gente".

Campos concluyó que el Gobierno de Canarias va a tener a su partido al lado en temas como la condonación de la deuda, la financiación autonómica o en la lucha contra el marco financiero plurianual de la UE pero incidió en esos "no son los grandes retos de Canarias". "El gran reto de Canarias es la vivienda, luchar contra la pobreza o que de verdad haya una sanidad digna", aseguró.