Declarada la prealerta por viento en toda Canarias a partir de las 15.00 horas de hoy, 'Día de Reyes'

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará, a partir de las 15.00 horas de este martes, la situación de prealerta por viento en todas las islas.

Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el departamento regional en una nota.

En concreto, se esperan rachas del nordeste en Gran Canaria y La Gomera, que afectarán sobre todo a cumbres y vertientes este y noroeste. La situación también se amplía a La Palma, El Hierro y Tenerife, donde se prevén rachas del nordeste, afectando sobre todo a cumbres vertientes este-sudeste y noroeste, y en El Paso, en La Palma.

Las islas de Lanzarote y Fuerteventura se verán afectadas, por su parte, en menor medida.

Según la previsión, las rachas máximas podrán alcanzar o superar los 70 kilómetros/hora.

Asimismo, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Eemergencias, insta a la población a seguir los consejos de autoprotección emitidos por los autoridades oficiales.