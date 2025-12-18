La decoración navideña de los parques de Lomo Blanco y Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, sufren actos vandálicos

Archivo - Belén de San Telmo y luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria en la Navidad de 2024 (foto recurso) - AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La decoración navideña de los parques de Lomo Blanco y Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, han sufrido actos vandálicos en los últimos días, motivo por el que el Ayuntamiento capitalino ha decidido retirar los diseños.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha lamentado los actos vandálicos que han sufrido estos decorados navideños, experimentando cortes de cables, sustracción de elementos ornamentales y maltrato a la instalación.

Al respecto, el consistorio ha subrayado, en un comunicado, que en 2025 el equipo de gobierno había apostado por llevar el espíritu navideño a los barrios y hacer de la periferia de la capital un entorno "amable y tierno" para las más pequeños que visitan los parques.

Para ello, con el lema 'Sueña la Navidad', se decidió llevar color a los parques de Lomo Blanco, Lomo Los Frailes, Juan Pablo II, Altavista y a la plaza de la Feria, sin embargo en los últimos días, "al menos dos, Lomo Blanco y Altavista, han visto violentados estos espacios diseñados para las familias".

Por este motivo, matizan, y "por el coste adicional" que supone la reinstalación técnica y decorativa, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido, "por seguridad", proceder a retirar los diseños en los lugares afectados.