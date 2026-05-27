Delegación del Gobierno en Canarias pide en Tenerife fomentar el teletrabajo en la próxima visita del Papa León XIV

Archivo - El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, durante su discurso en el acto conmemorativo del 45 aniversario de la Constitución española - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha hecho este miércoles un llamiento al sector público y privado de la isla de Tenerife instalado en el área metropolitana para que fomenten el teletrabajo el próximo 12 de junio ante la visita del Papa León XIV.

Así lo ha señalado ante los medios al término de la Junta de Seguridad celebrada en Subdelegación del Gobierno para abordar el operativo que girará en torno a esta estancia "histórica" en las islas, y a la que han asistido diferentes autoridades insulares y regionales, entre ellas el obispo de Tenerife, Eloy Santiago.

"En los próximos días, anunciaremos a la sociedad tinerfeña en qué medida va a afectar también esa visita a la vida normal de los ciudadanos del área metropolitana, fundamentalmente", ha informado Pestana en relación a los cortes del tráfico que se producirán en vías de La Laguna y Santa Cruz, y en la Autopista Norte (TF-5).

El delegado del Gobierno ha señalado que, en los próximos días, se detallará a la población las restricciones concretas que se aplicarán en la jornada del Papa en Tenerife y, con ellas, hacer "consciente" a la sociedad de las mismas, para que se fomente el teletrabajo y el transporte público, evitando el uso del vehículo privado así como los desplazamientos innecesarios. "El transporte de vehículos pesados va a tener una prohibición bastante importante", ha advertido.

Con el objetivo de "descargar" el tráfico ordinario en la isla, Delegación del Gobierno ha recomendado a las instituciones y empresas fomentar durante ese día el teletrabajo, mientras ha indicado que en las sedes de Delegación del Gobierno en Canarias se priorizará la modalidad telemática, así en organismos periféricos del Estado.

UNA VISITA "HISTÓRICA"

"Tenemos que empujar todo para que esto salga bien, para que sea una buena imagen para Canarias y en este caso para la isla de Tenerife. Estoy convencido de que la buena voluntad de todos los que se han manifestado en el día de hoy, de toda la gente que está implicada, hará posible una brillante visita y que la celebremos los canarios como una visita histórica", ha agregado Pestana.

Por su parte, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha mostrado su agradecimiento a todas las administraciones implicadas, ya que estarían ofreciendo su "total disponibilidad y colaboración" para "el éxito" de esta visita, "conscientes" de que será un evento "no solo religioso, sino un gran carácter histórico para el pueblo canario".

"Ha sido una reunión muy provechosa. Estamos ya en los últimos detalles que faltan, los últimos retoques o flecos para concretar todo y poder ya cerrar todo", ha añadido el Obispo, que ha trasladado la "preocupación" mostrada en el día de hoy al delegado del Gobierno por fijar el operativo de movilidad en Tenerife para el 12 de junio, en donde se deberá intentar "evitar el transporte privado, priorizando el público y, ojalá, que también el teletrabajo".