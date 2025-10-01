El delegado del Gobierno en Canarias culpa al Ejecutivo regional de enviar 8 expedientes de migrantes mayores de edad

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha culpado al Ejecutivo canario de remitir hasta ocho expedientes para el traslado de menores a la Península de personas mayores de edad, "como ha sido el caso del joven llegado a las costas de Lanzarote y que iba a convertirse en el primer menor extranjero no acompañado en ser reubicado" en otra comunidad autónoma tras la declaración de la situación de contingencia migratoria en las islas.

Pestana ha asegurado que "no" entienden por qué el Gobierno de Canarias les ha remitido "ese expediente cuando en él aparece que el joven manifestó al llegar que es mayor de edad", al tiempo que apuntó que "no es la primera vez que ocurre porque ha habido ocho expedientes" que les ha remitido la Comunidad Autónoma "de personas que ya tenían la mayoría de edad", según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias en nota de prensa.

Asimismo ha insistido en el compromiso de la Delegación del Gobierno en la "buena marcha" de la derivación de los menores que llegan solos a Canarias. Por ello, ha indicado que el presidente de Canarias "se equivoca de adversario, de enemigo, en todo este proceso", ya que afirmó que lo que pretende tanto el Gobierno de España como, considera, el de Canarias, "es que los menores que sobrepasan la capacidad del servicio de atención a menores en las islas sean trasladados a otras comunidades autónomas y que éstas asuman su tutela".

"Para ello, hemos aprobado una ley, todo un hito, y unos decretos para articular ese mecanismo y hemos empezado los primeros expedientes. El primero ha fracasado finalmente porque la Fiscalía, que es quien tienen las competencias, ha declarado que es mayor de edad", apuntilló Pestana.

De todos modos, el delegado consideró que "estas cosas van a ocurrir en los miles de expedientes" que se van a tener que tramitar en esta Delegación del Gobierno pero quiere, dijo, que "el presidente de Canarias sepa que tiene aquí un aliado, a la Delegación, para sacar estos expedientes adelante".

"HAY CIERTO HISTERISMO"

Asimismo el delegado del Gobierno en Canarias consideró que "hay cierto histerismo" en las declaraciones de Clavijo "cuando sabe que tiene ese compromiso" por parte de la Delegación, para subrayar que el Gobierno canario "donde tiene los adversarios es en el Partido Popular; los tiene sentados en su Consejo de Gobierno porque es el PP el que presenta alegaciones a cada expediente de traslado en las comunidades autónomas en las que gobierna".

"Errores podemos cometer todos pero no en este caso por nuestra parte, porque ya la propia Comunidad Autónoma detectó el error e igualmente nos remitió el expediente cuando en él aparece que el joven manifestó en la entrevista ser mayor de edad. No podemos entender cómo nos envían este expediente que, además, no es el primero porque ha habido ocho expedientes que nos han remitido el Ejecutivo regional de personas que ya tenían la mayoría de edad", apostilló.

Finalmente Pestana expuso que sabiendo que el procedimiento "puede durar hasta cuatro meses", y que hay más de 30 expedientes de menores que van a cumplir los 18 años en las próximas semanas, "esto carece de sentido cuando hay miles de niños y niñas con menos edad y lo lógico sería priorizarlos".

Por otro lado, se ha referido a los más de 900 expedientes que "nunca recibieron" contestación desde el Ejecutivo autonómico para poder documentar a menores que habían llegado a Canarias. Añadió que "muchos de estas personas habrán cumplido la mayoría de edad y están ahora en la calle sin documentación, abocándolos a la pobreza sin los documentos que les permitiría el permiso residencia y trabajo" en España.

Pestana espetó que "de errores pocas lecciones en cuanto a eso", para señalar que lo que quieren "es la colaboración leal entre las dos instituciones", asegurando que desde la Delegación del Gobierno se va a ayudar a la Comunidad Autónoma "en todo este proceso", ya que los funcionarios "están comprometidos con que estos menores puedan tener una vida mejor, y en ese empeño" se va a seguir. "Con lealtad, pero también con la verdad por delante", concluyó.

Tras confirmarse la mayoría de edad del joven llegado a las costas de Lanzarote, éste será trasladado a un centro de atención a personas migrantes para adultos a cargo del Estado.